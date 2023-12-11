Bekir Develi Sultangazililerle buluştu

Sultangazi Belediyesi, Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji Sezonu kapsamında birbirinden sevilen isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kez sohbetiyle yürekleri ısıtan Bekir Develi Sultangazililerle bir araya geldi. Sultangazi Etkinlik Salonu’nda düzenlenen “Kudüs Bizim Neyimiz Olur” söyleşisine Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri ve kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.

Bekir Develi, Filistin’de yaşanan katliamı anlatırken Kudüs’ün Müslümanlar için neden önemli olduğunu da belirtti. Gazze’de yaşananların insanlık dramı olduğunu vurgulayan Bekir Develi, herkesin elinden geldiğince tepki göstermesi gerektiğinin de altını çizdi.

Söyleşinin ardından sahneye çıkan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Bekir Develi’ye çiçek takdim ederek, ”Kudüs bizim gönül coğrafyamızın incisidir. Müslümanların kutsal mabedidir. Bekir Develi’ye bu samimi sohbeti ve anlattıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Orada yaşananlar hepimizin yüreğini yakıyor. En kısa zamanda Filistin’in özgür olduğu günleri görmek ümidiyle” diye konuştu.

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