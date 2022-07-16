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Aktüel Behramoğlu'ndan skandal sözler: Canlıları keserek bayram olmaz
Aktüel

Behramoğlu'ndan skandal sözler: Canlıları keserek bayram olmaz

CHP yandaşı Halk TV'ye konuk olan Ataol Behramoğlu, müslümanların kurban ibadetini hedef aldı "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Behramoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:20:00 - 2022-07-16 16:20:22

Ataol Behramoğlu'nun Kurban Bayramı ile ilgili skandal sözleri büyük tepki topladı. Behramoğlu, "Canlıları keserek bayram olmaz" dedi.

Skandal sözlerine alkış tutturdu

Ataol Behramoğlu, "Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım" diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturdu. Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

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