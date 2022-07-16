Behramoğlu'ndan skandal sözler: Canlıları keserek bayram olmaz
CHP yandaşı Halk TV'ye konuk olan Ataol Behramoğlu, müslümanların kurban ibadetini hedef aldı "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Behramoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.
Ataol Behramoğlu'nun Kurban Bayramı ile ilgili skandal sözleri büyük tepki topladı. Behramoğlu, "Canlıları keserek bayram olmaz" dedi.
Skandal sözlerine alkış tutturdu
Ataol Behramoğlu, "Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım" diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturdu. Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.