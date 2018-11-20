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Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak

- Spor Toto Süper Lig'den 77 oyuncu bedelli askerlikten yararlanırken, en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi- Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de en çok futbolcusu (7) bedelli askerlikten faydalanan takımlar oldu- Keçiörengücü, bedelli askerliğe en fazla futbolcusu (16) başvuran takım olarak ön plana çıktı

20 Kasım 2018 Salı 18:42
Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak


İSTANBUL (AA) - Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.

TPFD'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 853 profesyonel futbolcunun askerlik görevlerini futbol sezonu dışında gerçekleştirmelerinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, konuya hassasiyetle yaklaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL) Genel Müdürü Davut Ala'ya ve konuyla yakından ilgilenen tüm Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarına teşekkür edildiği kaydedildi.


- Süper Lig'den 77 futbolcu


Spor Toto Süper Lig'den 77 futbolcu, bedelli askerlikten faydalanacak.

Profesyonel liglerde bedelli askerlik için en fazla başvuru 361 futbolcu ile TFF 3. Lig'den geldi.

Bedelli askerlikten yararlanan futbolcuların yer aldığı profesyonel liglerin sıralaması şöyle:

1. TFF 3. Lig: 361 futbolcu

2. TFF 2. Lig: 299

3. Spor Toto 1. Lig: 116

4. Spor Toto Süper Lig: 77


- Süper Lig raporu


Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de en çok futbolcusu bedelli askerlikten faydalanan takımlar oldu.

Bu 2 ekipten 7'şer futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak.

Diğer kulüplerde ise sıralama şu şekilde:

Beşiktaş, Atiker Konyaspor (6), Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5), Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe (4), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Bursaspor, Trabzonspor (3), Göztepe, MKE Ankaragücü (2).


- Rakamlarla Türkiye liglerinde bedelli askerlik


TPFD'nin açıkladığı raporda profesyonel liglerde bedelli askerliğe ilişkin istatistikler şu şekilde:


Profesyonel liglerde oynayan Türk futbolcu sayısı: 3 bin 162

Bedelli askerlikten yararlanacak futbolcu sayısı: 853

Hiçbir futbolcusu başvuruda bulunmayan takımlar: 2 (Gaziantepspor, Bucaspor)

En fazla futbolcusu başvuran takım: Keçiörengücü (16)

En yüksek sayıyla başvuru yapan lig: TFF 2. Lig Beyaz Grup (150)

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:42
  1. Bedelli askerlik
  2. TPFD
  3. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği

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