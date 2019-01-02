Bebeksiz aileleri ‘maca’ ile kandırıyorlar



Maca; Peru’da yetişen bir bitki.. Türkiye’de yok. Oysa bir nev’i turp.. Hem bir besin hem de şifalı bir bitki olarak kullanılmakta.. Maca kökü; karbonhidrat, protein, fiber ve esansiyel mineraller (özellikle selenyum, kalsiyum magnezyum ve demir) açısından zengin..

Erkeklerde:

Aşırı yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik hissine karşı enerji seviyesini yükselterek yardımcı olur.

Zihnî dinginlik hissi verir.

Kuvvet verici, dayanıklılık ve atletik performansı artırıcı etkisi vardır.

Strese karşı fizikî ve zihnî olarak adaptasyon sağlanmasına yardımcı olur.

Kadınlarda:

Menapoz bozukluklarına

Mutad ağrılarına

Romatizmaya

Yemeklerden önce alınınca zayıflamaya

Saç dökülmesine

Saç uzamasına katkısı vardır.

Çocuklarda:

Yetersiz beslenmeye

Hiperaktiviteye

Büyümeyi teşvik etmeye

Kilo almaya

Beslenme bozukluklarını gidermeye

Konsantrasyon bozukluklarına karşı faydaları tesbit edilmiştir.