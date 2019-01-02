Bebeksiz aileleri ‘maca’ ile kandırıyorlar
Özellikle bebeksiz aileler arasında yaygın bir söylentiyle aranan maca bitkisinin ilaç haline getirilmişine bir sürü döviz saçılıyor.02 Ocak 2019 Çarşamba 19:33
Maca; Peru’da yetişen bir bitki.. Türkiye’de yok. Oysa bir nev’i turp.. Hem bir besin hem de şifalı bir bitki olarak kullanılmakta.. Maca kökü; karbonhidrat, protein, fiber ve esansiyel mineraller (özellikle selenyum, kalsiyum magnezyum ve demir) açısından zengin..
Erkeklerde:
Aşırı yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik hissine karşı enerji seviyesini yükselterek yardımcı olur.
Zihnî dinginlik hissi verir.
Kuvvet verici, dayanıklılık ve atletik performansı artırıcı etkisi vardır.
Strese karşı fizikî ve zihnî olarak adaptasyon sağlanmasına yardımcı olur.
Kadınlarda:
Menapoz bozukluklarına
Mutad ağrılarına
Romatizmaya
Yemeklerden önce alınınca zayıflamaya
Saç dökülmesine
Saç uzamasına katkısı vardır.
Çocuklarda:
Yetersiz beslenmeye
Hiperaktiviteye
Büyümeyi teşvik etmeye
Kilo almaya
Beslenme bozukluklarını gidermeye
Konsantrasyon bozukluklarına karşı faydaları tesbit edilmiştir.
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