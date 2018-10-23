Bebekleri temizlerken...
Bebeğe banyo yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladık...23 Ekim 2018 Salı 19:21
- Hassas cildi olan bebeklerimize her gün banyo yaptırmaya lüzum yoktur. Altını değiştirdikten sonra ılık suyla poposunu yıkamak yeterlidir.
- Vücudunu yıkarken, sabun kullanmayın.
- Altını sık sık değiştirirseniz, bazen hava alması için bezsiz bırakırsanız pişikten koruyabilirsiniz.
- Antibakteriyel sabun veya ıslak mendile ihtiyacı yoktur. Antibakteriyel kimyasalların aşırı derecede kullanımı bağışıklık sisteminin gelişmesini engeller.
- Talk pudrası bebeklerin akciğerlerine zarar verir.
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