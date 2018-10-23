Bebeklerde demir eksikliği nasıl anlaşılır?

BEBEKLERDE DEMİR EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demir eksikliğinin en önemli belirtisi, soluk benizli görünümdür. Bu rahatsızlığı olan bebeklerin ciltleri diğer bebeklerin ciltlerine göre çok daha soluk görünür.

Bu rahatsızlıkta bebeklerde iştahsızlık yaşanır. Bebeğin iştahı kesilir, yemek istemez.

Bebeğin çok ağlaması, ağlarken morarması ya da katılıp kalması.

Hareketin azalması demir eksikliği yaşayan bebeklerde görülmektedir. Hareketler kısıtlanır.

Uyku düzeninin bozulması. Bebeğin uykusuzluk yaşaması.

Yaz, kış üşüme yaşanır. Bebeğin elleri ve ayakları daima soğuktur.

Kabızlık sorunu da bu rahatsızlığın belirtisidir.

Demir eksikliği belirtilerinden biri de yutma güçlüğü yaşanmasıdır. Bu durum ağrılı yutma olarak da bilinir.

Tırnaklar zayıftır, çabuk kırılır, çatlar ve güçsüzleşir.

Bebek sinirli, gergin ve huzursuz bir ruh hali içine girer.

Aşırı hızlı nefes alıp verir, solunumda problemler yaşanır.

Bazı davranış bozuklukları gösterir.

Bebeğin dilinin üzerinde kızarmalar görülür, kabarcıklar oluşur ve çatlaklar meydana gelir.

Sıklıkla hasta olur, enfeksiyonlara karşı güçsüzleşir.

Huzursuz uyku uyur. Halsizleşir.

Bebeğin dudaklarında çatlaklar ya da ağız kenarında yaralar meydana gelir.

Bebek, baş ağrısının yanı sıra baş dönmesi yaşar.

Konsantrasyon bozukluğu yaşanması, öğrenmede ve anlama güçlük yaşanması.

Saçlarda dökülme yaşanır, saçlar cansızlaşır, güçsüz olur.

Demir eksikliği sinirleri zayıflatır ve bu durum bebeklerin gelişimini oldukça olumsuz etkiler. Söz gelimi yürümeye başlayan bir bebek bu rahatsızlıkla birlikte yürümeyi bırakabilir.