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Bebeklerde büyüme atakları belirtileri nelerdir?

Bebeğiniz uyku, beslenme gibi düzenlerinde değişiklik yapmaya başlıyorsa dikkat! Bebeğiniz büyüme ataklarının sinyallerini veriyor olabilir.

23 Ekim 2018 Salı 18:07
Bebeklerde büyüme atakları belirtileri nelerdir?

BÜYÜME ATAĞI NE DEMEK?

Bebekler 1 yaşına gelmeden doğum ağırlıklarının 3 katından fazlasına ulaşırlar. Beyinleri hiç durmadan büyür, boyları 1.5-2 kat uzar. Konuşmak, yürümek gibi becerileri öğrenirler. Minik bedenlerinin bu hıza ayak uydurması kolay olmaz. Yani bebeğinizin yaşadığı tüm o ağlamalar, iştah artışlarının sebebi büyüme atağı olabilir. İngilizcede Growth Spurt olarak adlandırılan bebeklerde büyüme atakları, her bebeğin mutlaka geçtiği dönemlerdir.

BÜYÜME ATAĞI NE ZAMANLAR OLUR, NE KADAR SÜRER?

Bebeklerde büyüme atakları 2-4 gün arasında sürer. Bebek büyüdükçe atak süreleri bir haftaya kadar uzayabilir. Bebeğiniz;

  • 2 haftalıkken, 5 haftalıkken, 6 haftalıkken, 12 haftalıkken, 15 haftalıkken, 23 haftalıkken, 34 haftalıkken, 42 ve 54 haftalıkken büyüme atağı geçirebilir.

  • Bunlar yaklaşık olarak haftalardır. Her bebeğin gelişimi farklı olacağından, bu tarihlerde sapmalar olması normaldir. Ancak aşağı yukarı sapmalar olsa da, bu haftaların yakınlarında bebeğinizde değişimler görmeniz mümkündür.

  • Bazı bebekler büyüme atakları sırasında daha fazla uykuya ihtiyaç duyarlar. Geceleri daha nadir uyanır, gündüz uykuları daha uzun sürer. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, uyuma sırasında beyinde HGH (büyüme hormonu) adı verilen bir protein üretilmektedir. Bu protein bebeğinizin büyüme evresinde ihtiyaç duyduğu yakıt gibidir.

  • Bazı bebeklerse, tam aksi daha az uyurlar büyüme atakları sırasında, gece uyku düzeni oturmuş olmasına rağmen defalarca uyanabilir, gündüz uykuları kısalabilir.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 18:07
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