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Bebekler oturmaya ne zaman başlar?

Bebeklerin oturma egzersizlerine başlayabilmesi için kaç aylık olması gerekiyor. İşte, bebeklerin oturma alıştırmalarıyla ilgili merak ettiğiniz her şey…

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
Bebekler oturmaya ne zaman başlar?

Bir anne bebeği dünyaya geldikten sonra onun gelişimini an be an takip eder. İlk aylar gözlerini bile az açan minikler zaman içinde bağımsızlıklarını ilan eder. Bağımsızlıkları yolundaki ilk ve en önemli adım ise oturmaya başlamalarıdır. Peki, bebeklerin gelişimlerini olumsuz etkilemeden oturma alıştırmalarına hangi ayda başlanması gerekiyor?

4. ayda başlayabilirsiniz

Uzmanlar, çocukların 4. ayları itibariyle oturma çalışmalarına başlamaları tavsiye ediyor. İlk üç ay sırt ve boyun kasları gelişen bebek destekli bir şekilde kısa süreler oturmaya başlayabilir. 5. ay itibariyle ise koltuk altı ve sırtı desteklenirse bebekler çok daha rahat oturmaya başlarlar.

Aman dikkat!

Bebeklerinizi destekli bir şekilde oturtmaya başladığınızda onları yalnız bırakmamaya özen gösterin. Çünkü kaslarını henüz tam anlamıyla kontrol edemeyen bebekler kısa sürede yorulup düşebilirler. Çocuğunuz 8. aydan itibaren ise sırtını dik tutup, desteksiz oturmaya başlayabilir. Bu arada bebeklerin destekli bir şekilde oturmaları için piyasada onlarca çeşit oturma koltuğu bulunuyor.

Mama sandalyesine ne zaman oturabilirler?

Bebekler 4. aylarından itibaren oturma egzersizleri yapsa da uzun süre oturmamaları gerekir. Bu nedenle bebeklerinizi 7. aylarından itibaren mama sandalyesinde beslemeye başlayabilirsiniz.

Masaj önemli

Bebeklerin kasları gelişirken siz de onlara destek olabilirsiniz. Özellikle sırtını ve kollarına masaj yaparak oturma süreleri boyunca kasılan kaslarını bu şekilde rahatlatmış olursunuz. Ayrıca masaj yaparak evlatlarınızın mışıl mışıl uyumasına yardım etmiş olursunuz.

Alıştırma yapın

Çocuklarının kas gelişini desteklemek için onlara sevdikleri oyuncakları gösterebilirsiniz. Oyuncağı belli bir mesafede tutarak çocuklarınızın oyuncağa uzanmasını sağlayabilirsiniz. Bu küçük hanım ve beylerin kas gelişimi için önemli bir alıştırmadır.

Doktora görünmekte fayda var

Bir bebek 6. aya geldiği halde destekli olsa da oturamıyorsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
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