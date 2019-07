Bebekler günde kaç saat uyumalılar?

Ebeveynler, bebekleriyle birlikte anne ve baba olmayı öğrenir. Bebek büyürken ebeveynler de rollerine adapte olurlar. Aileye katılan her yeni bebek kendi gelişiyle birlikte anne ve babasına yepyeni şeyler öğretir. Çünkü her bebek birbirinden farklıdır, tıpkı yetişkinler gibi... Bebekler dünyaya geldikten sonra yaşadıkları yorucu yolculuğun acısını çıkarırcasına uyurlar. Özellikle ilk 3-4 gün bebeklerin büyük bölümü mışıl mışıl uyku çeker. Taze anne ve baba da her daim böyle gideceğini düşünür. Aslında doğum zorlu bir maceradır ve minicik bebekler bu süreçte yoruldukları için ilk günler daha çok dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Sonrasında ise uykusuz geceler başlar.

Uykusuzluk gerginliği

Bebekler kimi zaman açlıktan kimi zaman gaz sancısından uyuyamazlar. Bazen de anne ve babasına naz yapmak için uyuma fikrine sıcak bakmazlar. Sizin göz kapaklarınız kapanırken minik yaramazın uykuyla pek fazla işi yokmuş gibi görünür... Elbette bu süreç uyku eğitimin tamamlanmasıyla düzene girer. Uyku eğitimi ise sabır isteyen bir süreçtir. Bu dönemde uykusuzluktan kendini unutma aşamasına gelen ebeveynlerin aklındaki en önemli soru ise "Bebekler günde kaç saat uyumalıdır?" oluyor. Çünkü az uykunun bebeğe yetmeyeceği endişesi ebeveynleri telaşlandırıyor. Unutulmaması gereken bir şey varsa o da yetişkinler uykularını alamadıklarında ne kadar sinirli ve gerginse aynı durum bebekler içinde geçerlidir.

Kaç saat uyumaları gerekiyor?

Bebekler yaşamlarının ilk 3 ayında ortalama 14 ila 17 saat arasında uyumalılardır. Elbette, bu uzun süreyi tek bir seferde bitiremezler. Acıkmalar, gaz sancıları, alt değiştirme işlemleri derken bu uzun süreç parçalara bölünür. Yeni doğmuş bir bebek iki ila dört saat arasında uyumadan kalabilir. Bu durum onun sağlığını olumsuz etkilemez. Aylar ilerledikçe bebeklerin uykuya olan ihtiyaçları bariz şekilde azalır. Bu doğrultuda gündüz uykuları belli bir zaman sonunda öğle uykusu halini alır.

1 yaşında çocuk kaç saat uyur?

Belirttiğimiz gibi zaman içinde bebeklerin uykuya olan bağlılıkları azalıyor. Bir bebek 1 yaşına geldiğinde günde ortalama 12 ila 15 saat arasında uykuya ihtiyaç duyar. Bu ise yine bebekten bebeğe değişen bir durumdur. Kimi zaman enerjisini fazlasıyla atan bebekler daha uzun süre uyumak ister.

Sakin olun!

Bebekleriniz bazen uyumak istemeye bilir. Unutmayın onlar da bizim gibiler. Kimi zaman can sıkıntısından kimi zaman yorgunluktan uyku saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle ebeveyn olarak telaşlanmamanız önemli. Yeter ki sağlıkları yerinde olsun. Bazı geceler ebeveynler için uykusuz geçse de olur.