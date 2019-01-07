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Bebek emekliyorsa daha titiz olmalısınız

Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne bebek ve çocuklar için yapılan acil çağrıların önemli bir bölümü ev kazalarına bağlı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:28
Bebek emekliyorsa daha titiz olmalısınız


Bebeğiniz ya da çocuğunuzun güvenliği için evde günlük hayatı kolaylaştıracak, sizin de içinizin rahat olmasını sağlayacak bazı tedbirler almak, hem önemli hem de çok kolay.

Bebek odası hava ve ışık alabilen bir konumda olmalı.

Pencere ve kapıların kilit düzenlerinin güvenli olması çok önemli.

Odada mümkün olduğu kadar az eşya tutmak, hem bebeğe hareket alanı sağlar hem de düşme, yaralanma ve çarpma risklerini azaltır.

Toz tutmayan malzemelerden yapılan örtüler kullanmak bebeğin sağlığını korumaya yardım eder ve hijyen sağlar.

Odada halı kullanımından kaçınıp parkeyi tercih etmek de doğru bir yoldur.

Ocaktaki tencereye çaydanlığa dikkat

Mutfakta bulunan birçok ürün çocuğunuz için tehlike oluşturur.

Açıkta temizlik ürünü ya da ilaç bırakmamalısınız.

Yemek pişirirken veya ısısı yüksek nesneler varsa çocuğunuzu mutfaktan uzak tutmalısınız.

Kordonu bulunan elektrikli cihazların, kordonlarının toparlanmış olduğundan ve prize takılı kalmadığından emin olun.

Sıcak çaydanlık, tencere ve kapları uzun süre ocakta tutmamaya özen gösterin.

Soğumaları için çocuğunuzun ulaşamayacağı bir yere bırakın.

Banyoda dikkat etmeniz gereken en önemli şey; ilaç, temizlik ve kozmetik ürünlerini kapalı dolaplara veya çocuğun ulaşamayacağı yerlere koymak olmalı..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:28
  1. bebek
  2. ev kazası
  3. emekleme

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