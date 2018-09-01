THY - İstanbul
0553 313 94 23

Bebek beklerken anne adayları neler yaşar?

9 aylık hamilelik serüvenini sizler için araştırdık, işte detaylar...

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
Bebek beklerken anne adayları neler yaşar?

Gözbebeğini beklerken anne adayının çektiğini bir o, bir Allah bilir. Bu hassas dönemde, onu üzmemek, incitmemek için, eşi mümkün olan her gayreti her zamankinden daha bir titizlikle göstermelidir.

Hamile hanımların, sorunsuz bir hamilelik dönemi geçirebilmeleri için; yeme içmelerinden oturup kalkmalarına ve giyimlerine kadar son derece özenli ve dikkatli olmaları gerekir. Bu konuda çevreleri de onlara yardımcı olmalıdır. Hamileler için sorun oluşturacak belli başlı 14 sağlık konusu tesbit edilmiştir. Bakın bunlar neler ve bunlarla karşılaşıldığında ne yapılmalı:

BAYILMA VE HALSİZLİK

Gebeliğin ilk üç ayında halsizlik, tansiyon düşmeleri görülebilir. Bu dönemde kan şekerinde düşmeler sıktır. Buna kusmalar da eklenince olay kısır bir döngüye girer.

Anne adayı gebeliğinin ilk üç ayında düzenli yemek yemelidir. Aç kalmamalıdır. Günde 5-6 öğün beslenmelidir.

BULANTI VE KUSMALAR

Bulantı ve kusmalar gebelerin yaklaşık % 30-40’ında görülür. Bazılarında gebelik boyunca sürerken bazılarında gebeliğin 4. ayında kesilir. Önem bakımından ikiye ayrılabilir.
Gebenin genel durumunu bozmayan bulantı ve kusmalar için endişeye mahal yoktur.

Genel durumu bozan bulantı ve kusmalara dikkat edilmeli.

Bu tarz bulantı ve kusmalar çok nadir görülür ve tablo çok farklıdır. Anne adayının kusmaları çok şiddetlidir. Aşırı kilo kaybı ve vücudun susuz kalması söz konusudur.

Mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Hastane tedavisi sırasında anne adayına serum verilmelidir. Daha sonra yavaş yavaş beslenmesi sağlanmalıdır.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:48
  1. hamilelik
  2. hamilelikte yaşananlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acil olarak bir hediye almanız gerektiğinde...
    1. Acil olarak bir hediye almanız..
    2. Loris Karius, dikkat çeken..
    3. AK Parti’den ABD’ye sert tepki
    4. Türkiye sınırında casus hareketliliği!..
    5. Çin'de büyük felaket! 127 bin kişi..
    6. Marulun faydaları saymakla bitmiyor
    7. İzne geleceği gün defnedildi! Şehidin..
    8. Başkan Erdoğan Kırgızistan'da
    9. TSK o görüntüleri paylaştı!..
    10. Eller kişiliğinizi ele veriyor
    11. İzmir'de Sofuoğlu seferberliği! 10..
    12. Okullardaki sosyal etkinlikler..
    13. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    14. Resmen açıklandı! O ülkeler artık..
    15. Önce savunmuştu, baskılar sonuç..
    16. Konya'da korkutan balık ölümleri!..
    17. Dünya Kangal'a boyun eğdi! Artık..
    18. Artık bunu yapanlar yandı! 81 ilde..
    19. "15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye..
    20. Bebek beklerken anne adayları neler..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var