Bebek bakımına eşinizi dahil edin!

EŞİNİZE BEBEK BAKIMINDA FIRSAT VERİN!

Eşleri bebek bakımına dahil etmenin en önemli başlangıç noktası; her ikisinin de çocuk sahibi olmaya birlikte karar vermeleri, hamilelik döneminde bebeğin gelişimini birlikte takip etmeleri, doğum ve sonrası için planların paylaşılmasıdır. Bu dönem, eşlerin bebek bakımına dahil edilmesi için hazırlık süreci olarak değerlendirilebilir. Annelerin kendi ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu ihtiyaçları uygun şekilde dile getirmeleri de bebek bakımına eşleri dahil etmek için önemli bir noktadır.

ANNELER TÜM SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALMAMALI

Bebek bakımı, toplumsal kurallar çerçeve sinde her ne kadar sadece anneye yüklenen bir sorumluluk olsa da, ekonomik ve eğitim şartlarıyla kadının bu rolü değişmiştir. Ancak bazen annenin bulunduğu çevrenin ve eşin beklentileri bebek bakımının tek sorumlusunun kadın olduğu yönündedir ki; anne de bir süre sonra bu düşünceyle hareket etmeye başlayarak, çocuk bakımı konusunda tüm sorumluluğu kendisinde hisseder ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek davranabilir ve sonunda da büyük ihtimalle tükenmişlik hisseder. Bu nedenle annenin belirlediği ihtiyaçları konusunda eşinden yardım istemesi önemlidir.

BEBEK BAKIMINDA YARDIMCI OLABİLECEK TAVSİYELER

Anne-babanın bebeğin ilk günlerinden itibaren ortak paylaşım içerisinde, bebeğe eşit mesafede duruyor duygusunu hissettirmeleri, aralarındaki iletişim ağını güçlendirecektir. Baba, sadece anneyi rahatlatan kişi değil, bebeğin her türlü gelişiminde aktif olarak yer alan kişidir. Alt değiştirmek, beslenmesine, uykuya geçişine yardım etmek, anne kadar babanın da sorumlulukları arasında olabilir.

Önemli olan babanın bu sürecin içinde, gönüllü ve aktif bir şekilde yer almasıdır. Bu nedenle eşlerin çocukların bakımları konusunda nasıl yardımcı olmak istedikleri de göz ardı edilmemeli, yapmayı istemedikleri bakımlar konusunda zorlanmamalıdır. Bunun yerine anne en çok ihtiyaç duyduğu bakım konularını belirleyerek eşinin bu konulardan hangisinde ona yardımcı olabileceği konusunda seçim yapmasına fırsat vermelidir.

Sonuçta geçirilen zaman, bebeğin bakımına katkı sağlamanın yanında ilişkinin önemli bir parçası olmak için uğraşmak anlamını taşır ki gönülsüz yapılan yardımlar hedeflerine ulaşmayacaktır. Gelen bebek dışında bir kardeş söz konusu ise annenin üzerindeki yük daha fazla olacaktır. Bu yüzden baba diğer çocuğun sorumluluğunu daha çok üstlenebilir. Roller değişmeli olarak paylaşılabilir.