Bebeğinizin sağlığı için diş hekimine gidin



Hamilelik döneminde olduğu gibi emzirme döneminde de annelerin yediklerine dikkat etmesi gerekmekte.. Çünkü bu dönemde de bebeğinizle aranızda bağ kopmamıştır. Özellikle bebeğinizin sadece sizin sütünüzle beslendiği düşünülürse sizin yediğiniz her gıda bebeğinizi etkiliyecektir. Hem öyle etkileyecek ki, bu dönemde daha bir gelişecek, gelişmeyi, güçlendirilmeyi bekleyen “bağışıklık sistemi” ile bir ömür boyu yaşayacak.

Daha basit misalle bebeğinizde aşırı gaz problemleri ya da tuvalet problemleri olursa genelde anne olarak sizin aldığınız gıdadan kaynaklandığı tesbit edilmiştir.

İlaç antibiyotik kullanamazsınız

Emzirme döneminde bol bol sıvı tüketmelisiniz. Bunun yarısını su olarak diğer yarısını da meyve suları ve sütten sağlamalısınız. Düzenli beslenmeli ve bebeğiniz için bir miktar fazla tüketmelisiniz.

Bununla birlikte tıpkı hamilelikte olduğu gibi ilaç veya antibiyotik kullanamazsınız.

Siz ne alırsanız bebeğiniz sütünüzden onu alacaktır.

Onun için diş bakımı gibi yapılması gereken önemli şeyleri aslında hamilelik öncesinde tamamlamak gerekiyor.

Evet bir de aniden ortaya çıkan durumlar olabiliyor. Peki, durumda emziren anne diş dolgusu yaptırabilir mi?

Ağrınız, gerginliğiniz de bebeğinizi etkiliyor

Diş dolgusu vs. yaptırırken diş doktorunuz size bir ilaç veriyor ve bu ilacın bebeğinizi etkileme ihtimali yüksek. Ancak bu tarz durumlarda kâr zarar durumlarına bakılıyor. Ve doktorunuz ona göre yapıp yapmamak konusunda karar veriyor.

Sonuçta çürük dişin vücuda zararı olduğu gibi sizin stresiniz, ağrınız da bebeğinize iyi gelmeyecektir. Böyle bir durumda doktorunuza durumunuzu her yönüyle anlatarak dolgu işlemlerini yaptırmalısınız.

Eğer hekim onay vermezse, ısrar etmemeli, sabırlı olmalısınız.



Burada bir nokta daha var. Kalkıp doktora gittiniz. Dönüşünüzde bebeğinizi emzireceksiniz. Ama nasıl döneceksiniz. Dişinize müdahale edilmişse, artık o gün ve ertesi gün için sütünüz risklidir. Onun için tedbir olarak sütünüzü sağmalı, buzdolabına kaldırmalısınız.

Bu en iyisi. Ve iki gün kadar bebeği emzirmeden sağdığınız süt ile beslemeye çalışmalısınız. Yine hekiminize danışın doğrusunu o söyleyecektir ama, genellikle 2 gün sonra siz de ilacın tüm etkilerini vücudunuzdan atmış olursunuz.

Emziren annelere aşırı acılar, gazlı içecekler, kızartmalar zararlı

Tuzlu olmamak şartıyla patlamış mısır yiyebilirler ama..



Emziren anneler aşırı acı tüketirse; bu turşu veya bir başka gıda fark etmez süt yoluyla bebeğe geçer. Bu durumda bebeğin ağlama krizleri oluşması ihtimali var.

Patlamış mısırın herhangi bir zararı yoktur ancak aşırı tuzlu tüketmemek gerekebilir.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre emziren anneler soğan, sarımsak, acı baharatlar, kuru baklagilleri de aşırı tüketmemelidir.

Çünkü sütün tadında yaptığı değişiklik ile bebeğin sütü istememesine ve gerektiğinden daha erken sürede memeyi bırakmasına sebep olabilmektedir.

Tabi bunun dışında emzirme süresi boyunca gazlı içeceklerin de hiçbir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Zaten normalde de çok sağlıklı olmayan bu içecekler bebek için daha da zararlıdır.

2 yaşına kadar emzirin

Kızartmalardan ve aşırı yağlı yiyeceklerden çok fazla tüketilmemeli.

Bebeğinizi mutlaka 2 yaşına kadar emzirmeye devam edin. İleride oluşabilecek her türlü hastalığa karşı bebeğinizi koruma altına alırken diğer yandan anne bebek arasındaki en sağlam psikolojik bağı oluşturursunuz.