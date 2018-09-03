Bebeğinize inek sütü vermeyin

Bebeklerin henüz gelişmemiş böbrekleri inek sütündeki ağır yükü taşıyamıyor. Barsaklarda kanama başlıyor. Bu kansızlığa ve ileride zeka geriliğine yol açıyor. Gözlerini de etkiliyor

İnek sütünde yüksek protein ve mineral vardır. Bu, bebeğinizin henüz olgunlaşmamış böbreklerine aşırı yük bindirir. İnek sütü verirseniz, barsak içi kanamalara yol açabilir. Bebeğinizin kansız kalmasına zemin hazırlar.

İnek sütündeki demir, anne sütündekinden farklıdır. Bu, kolay emilen bir demir değildir. Sonuçta demir eksikliği anemisi (kansızlık) ve gelişme geriliği olur.

İnek sütündeki iyot ve çinko miktarları çok az olduğu için, bebeğin zihinsel gelişmesi olumsuz etkilenir.

İnek sütünde D vitamini çok azdır. Bu da raşitizm (kemiklerin düzgün gelişememesi) denilen hastalığın sebebidir.

İnek sütü, bebeğin vitamin ihtiyacını karşılayamaz. O yüzden büyümede yavaşlamaya sebep olur.

Esansiyel yağ asitleri açısından çok fakir olduğu için de beyin ve göz gelişimi geri kalır.

İnek sütü alan bebekler, daha fazla mineral almalarından dolayı, "susuz kalma" diye tabir edilen dehidratasyona yatkın olmaktadır. En önemli sakıncalardan biri de, inek sütü ile beslenen bebeklerde allerji riskinin çok daha fazla olmasıdır.



Bebeğinize veya çocuğunuza inek sütü verecekseniz mutlaka konusunda uzman hekime danışmalısınız.



Ve unutmamalısınız: bebeğinizin ilerideki hayatında kendisini hastalıklardan koruyacak en önemli kalkanı olan bağışıklık sistemi, anne sütü ile oluşuyor. Doğumdan hemen sonra ilk ağız sütü ile başlayıp 2 yaşına kadar emzirilen bebek hayata daha sağlıklı başlıyor.