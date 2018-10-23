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Bebeğiniz olsun istiyorsanız...

Bebeğim olsun özlemindeyseniz bu tavsiyeye kulak verin...

23 Ekim 2018 Salı 17:48
Bebeğiniz olsun istiyorsanız...

Tatlandırıcıların içine girmediği, gazlı, kolalı içecek, hele hele sanayi tipi üretim ciklet yok! Bu vesile ile hamile hanımları uyaralım: Kahveden, cikletten uzak durun, tatlandırıcıları unutun!

Hamilelik öncesi ve hamilelik dönemi için uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor:

Günde 3 fincandan fazla kahve tüketilmesi, bebeğinizin sağlığını olumsuz etkiler. Hamilelik ve öncesi dönemden itibaren kafein alımı azaltılmalı ve kafeinsiz içecekler tercih edilmeli. Yani konu sadece kahve meselesi değil, kafein ihtiva eden besinler veya sonu "..in" ile biten ağrı kesici, uyuşturucu ilâçlardan uzak durmak meselesi..

SİGARAYI BİLİYORSUNUZ

Hamilelik ve öncesi dönemde aynı şekilde sigara içilmemeli ve sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı. Sigara; yumurta ve sperm kalitesini bozar, yumurtanın döllenmesini ve döllenen yumurtanın rahme tutunmasını zorlaştırarak hamileliği önler. Bu erkeklerin de sigaradan uzak durmalarını gerektirmekte.. Eh, zaten haram olan alkol için buradan ayrıca uyarıda bulunmak herhalde abes olsa gerek!

Hamileler cikletten uzak durmalılar

Suni tatlandırıcılar ve bunları içeren gıda maddelerinin kullanımından da, hamilelikte ve öncesindeki hazırlık döneminde kaçınılmalı.. Bunların başında da maalesef hanımların çok sevdiği zayıflamaya da yardımcı olan ciklet geliyor! Sakız çiğnemeden ben ne yaparım diyorsanız; eski usul doğal sakız bulup onu çiğnemeye bakın. Çünkü, fabrikasyon tüm sakızlarda mutlaka tatlandırıcılar bulunuyor..

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:48
  1. hamile kalma
  2. hamilelikte dikkat edilmesi gerekenler
  3. hamilelik öncesinde dikkat edilmesi gerekenler

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