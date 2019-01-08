Bebeğini kanserden koru



Doğal olmayan gıdalar hastalığın fitilini ateşliyor. Çocukluk çağı kanseri olan kan kanserleri, toplam vakaların yüzde 30’unu oluşturuyor. Yüzde 21’i ise sinir sistemi kanserlerine ait. ABD Çevresel Korunma Şubesi (EPA), bebekler ve küçük çocukların, kansere sebep olan maddelere karşı erişkinlerden on kat daha duyarlı olduklarını söylüyor. Çocuklar; hava, su ve gıda yoluyla anne sütüne geçen ve biyolojik süreci bozan kimyasallara da maruz kalıyor. Onun için anne adaylarının, gebelik ve emzirme sırasında organik gıdalarla beslenmesi gerekiyor. Anne sütü, çocuklarda kanser riskini azaltan doğal bir besin mucizesi olma özelliğini taşıyor.

Kanser yaygınlaşıyor

Çocukluk çağı kanserlerinde erişkinlerdeki gibi yerleşmiş tarama testleri maalesef yok, çocuklarda kanseri düşündürebilecek bulgu ve belirtilerin bilinmesi ve erken tanı çok önemli...

Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin 500-3 bin çocuğa kanser teşhisi konuyor. Çocuklarda görülen kanserler tipleri, dağılımları, tedaviye cevap oranları ve uzun süreli sağ kalım açısından erişkin kanserlerinden farklılıklar gösteriyor. Çocukluk çağı kanserlerinin, doğumdan ergenliğe kadar her yaşta görülebiliyor. Ancak genellikle ilk 5 yaşta ortaya çıkıp hızlı gelişiyor. Kemik tümörleri gibi bazı kanserler ise 10-15 yaşlarında ortaya çıkmakta..

Kanser teşhis ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler sonucunda, günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 60-70'i tamamen iyileşebiliyor. Ülkemizde çocukluk çağı kanserlerinin büyük bir kısmı maalesef ileri evrelerde başvuruyor. Erken teşhiste sağ kalım oranı daha yüksek.

YÜZDE 30'U LÖSEMİ

Çocukluk çağı kanserlerin yüzde 30'unu lösemiler (kan kanserleri), kalan yüzde 70'ini solid tümörler (organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserler) oluşturuyor.

Çocukluk çağı kanserlerinin oluşumunda çeşitli yapısal ve çevresel risk faktörleri etkili oluyor. Bunlar arasında bazı kromozom bozukluklar, doğumsal bozukluklar ve hastalıklar, bağışıklık sistemini bozan hastalıklar, çeşitli virüs enfeksiyonları, radyasyona maruz kalma, bazı kimyasal maddelere maruz kalma (benzen, ağır metal, tarım ilaçları, petrol ürünleri.), hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar ve alkol ve ailede kanser olgularının fazla olması (özellikle genç yaşta ve belli tip kanserlerin görülmesi) ilk sıralarda yer alıyor.

ŞU BELİRTİLERE DİKKAT

Boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde lenf bezelerinde şişlikler, vücudun herhangi bir bölgesinde şişlik, solukluk, halsizlik, sık ateşlenme, ciltte morluklar, çürükler, burun-dişeti kanamaları, baş ağrısı, kusma, ateşsiz havale geçirme, dengesizlik, yürüme ya da görme bozukluğu, kemik ya da eklem ağrıları, enfeksiyon tedavisine rağmen devam eden öksürük, nefes darlığı, gelişme geriliği, aşırı tartı kaybı, idrarda kan, idrar ve dışkılamada zorlanma, göz bebeğinde parlaklık ve gözde kayma.