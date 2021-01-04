Bebeğin göz rengi nasıl oluşur? Bebeklerin göz rengini ne belirler?

Bebeklerin göz renginin nasıl olacağı anne ve babaların en çok merak ettikleri konulardan birisi olmaktadır. Bilimsel olarak belli oranlarla bebeklerin göz rengi öğrenilebiliyor. Özellikle farklı göz rengine sahip olan anne ve babalar bebeğin göz rengini öğrenmek istiyor.

Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur?

Bebeklerin göz rengi anne kanında oluşmaktadır. Gözün etrafındaki kıvrımlı pigmentlerin oranına göre göz rengi oluşmaktadır. Pigmentlerin çok olması halinde gözün kahverengi olması daha fazla ihtimaldir. Pigmentler az ise yeşil gözlü olma ihtimalini arttıracaktır.

Yeni doğan bebeklerde ilk olarak göz rengi lacivert veya mavi tonlarda olmaktadır. Bu geçici bir durum olarak görülür. Çünkü bebekler, renk hücresine sahip değillerdir. Gözün renkli görünmesinin nedeni ışık yansımasıyla alakalı bir durumdur.

Bebeklerde göz rengi ne zaman değişir?

Bebeklerin göz rengi 6-12 aylık dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Göz rengi hücreleri bu dönemde meydana gelir ve bebeğin gerçek göz rengi ortaya çıkmış olur. Fakat doğduğunda gözü kahverengi olan bebeklerin göz rengi değişim göstermez. Mavi renkli bebeklerin ise göz rengi 6 ay sonunda ortaya çıkmaktadır. Bir bebeğin tam olarak göz renginin oturması için 8-9 ayın geçmesi gerekir.

Bebeklerin göz rengi tamamen anne ve babanın genetiklerine bağlı olarak şekillenir. Anne tarafının ve baba tarafının genleri de bu konuda etkili olsa da genel olarak anne ve babanın göz renklerine göre bebeğin göz rengini tahmin etmeniz mümkündür. Ailelerde bebeğin hangi tarafa çektiği konusu da ülkemizde sık sık konuşulan konulardan birisidir. Dolayısıyla ebeveynler bebeğin göz rengini merak etmektedir.

Ebeveynlerin göz rengine göre bebeğin göz rengi nasıl olur?

Anne ve babanın genetiklerine göre bebeklerin göz rengi oluşmaktadır. Kesin olarak bebeğin göz rengi öğrenilemez fakat belli oranların hesaplamaları sonucu oluşan istatistikler şu şekilde olur;

Anne ve babanın gözleri kahverengi ise;

Yüzde 75 kahverengi göz

Yüzde 6,25 mavi göz

Yüzde 18,75 yeşil göz

Anne babanın gözleri mavi ise;

Yüzde 99 mavi göz

Yüzde 1 yeşil göz

Yüzde 0 kahverengi göz

Anne babanın gözleri yeşil ise;

Yüzde 75 yeşil göz

Yüzde 25 mavi göz

Yüzde 1 kahverengi göz

Anne ve babanın gözleri mavi ve kahverengi olması durumunda;

Yüzde 50 mavi göz

Yüzde 50 kahverengi göz

Yüzde 0 yeşil göz

Anne ve babanın gözleri yeşil ve kahverengi olması durumunda;

Yüzde 12,5 mavi göz

Yüzde 50 kahverengi göz

Yüzde 37,5 yeşil göz

Anne ve babanın gözleri yeşil ve mavi olması durumunda;

Yüzde 50 mavi göz

Yüzde 50 yeşil göz

Yüzde 0 kahverengi göz