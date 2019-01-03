Bebeğin çamaşırı pamuklu olmalı

Uygun olmayan kıyafetler, içinde naylon barındıran giysiler bebeğin cildine çok zarar verir. Mutlaka pamuklu tercih etmelisiniz.



Yüzde yüz pamuklu olmayan kıyafetler bebeklerin çok terlemesine, çok üşümesine, kısacası bebeğinizin zarar görmesine, sağlığının bozulmasına yol açabilir. Uzmanlar bu sebeble bebek giysisi seçimi konusunda anneleri uyarıyor.

Öncelikleriniz ne olmalı?

Öncelikle alacağınız giysinin kumaşı doğal, pamuklu olmalı. Bebeğin cildi çok hassastır ve yumuşak-doğal kumaştan yapılan giysiler cildine zarar vermez.

Alacağınız kıyafetler asla dar kesimli olmamalı.

Eldivenler parmaksız olmalı. Parmakları olan eldivenleri bebeğe giydirmek zordur. Giydiğinde de elleri sıkışabilir, canı yanabilir.

Giysiler çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabilmeli. Bebeğe mutlaka body giydirilmeli. Body hem bebeğin bezinin kaymasını engelleyip bezin değiştirilmesini kolaylaştırır ve bebeği sıcak tutar.

Ayrıca bebeğin kıyafetleri geniş, onun yüzünü kapatmayacak tipte olmalı. Bebeklerin çoğunun yüzlerinin kapanmasından hoşlanmadığını hatırlatalım.

Yine bebeğe tayt, bot ve çorap giydirecekseniz, bunların sıkı sıkı olmamasına, biraz bol olmasına özen gösterin. Bebeğiniz yenidoğan ise giysi seçerken 0-3 yaş arası kıyafetleri tercih edin. Bebeklerin olağanüstü bir hızla büyüdüğünü unutmayın.