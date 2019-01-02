Bebeğimi emzikten nasıl kurtardım?

Artık biz hayatımızdan bu slikon zımbırtıyı çıkardık, attık. Her sıkıldığında, özellikle de uykusu geldiğinde kızımın birlikte olmak istediği en yakın dostunu alavere ve dalavere yaparak elinden aldık..

Bakın nasıl:

Önce bir makas yardımıyla emziğin ucundan azıcık kesilip, temizlenip istediği anda ufaklığın ağzına verilir, geçilip karşısına keyifle ne tepkiler vereceği izlenir. Bizimki çok şaşırdı, hiç hoşlanmadı önce ama dilini içine sokup oyun yapmayı keşfedince o şekilde emmeye devam etti. O günü geçirdikten sonra ister ertesi gün isterseniz birkaç gün sonra o makas ve o emzik alınarak ikinci bir kesme operasyonu daha yapılır. Gene ucundan acık yani. Böylece birkaç seferde emzik kısaltılarak pek de rahat emilemez hale getirilir. Tabii ki bu arada sürekli “öff çek kötü olmuş, kaka bu, pis bu!” gibi konuşmalarla onu çöpe atmanız gerektiğini anlatın, hatta kendinin atması için teşvik edin. Bizimki kendisi kıyamadı atmaya ama bir hafta içinde zaten ağzında tutamadığı emziği olmadan uykuya başladı. Fırsattan istifade biz gönderdik onu da çöpe!