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BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına ilişkin açıklama

BDDK, fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırının altı ay olarak uygulanacağını duyurdu

01 Şubat 2019 Cuma 21:11
BDDK'dan cep telefonu taksit sınırına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün itibarıyla fiyatı 3 bin 500 lira üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırınınaltı ay olarak uygulanacağını bildirdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananBankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 4'üncü maddesi ile 24 Nisan 2013tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring veFinansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5'inci maddesinde fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımıamacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanacağı düzenlenmektedir.

Bununla birlikte, 31 Ocak 2019 tarihinde Kurumumuz resmi internet sitesinde 'Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik Taslağı' ile 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTaslağı' (Yönetmelik Taslakları) yayımlanmış olup, Yönetmelik Taslakları ile anılanYönetmeliklerin yukarıda belirtilen Geçici Maddelerinin 'fiyatı 3 bin beş yüz Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altı ay olanvade sınırı 30 Nisan 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanacağı' şeklindedeğiştirilmesinin öngörüldüğü hususu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur. Ancak, sözkonusu Yönetmelik Taslakları ile yapılması planlanan süre uzatımına ilişkindüzenlemelerden vazgeçildiğinden, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vade sınırınınaltı ay olarak uygulanacağı hususunun belirtilmesi gerekliliği hasıl olmuştur."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:11
  1. BDDK

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