Bayrama özel indirimler

Markalı konut projelerinde bayramdan önce başlayan özel indirimler, satış ofislerinin bugün açılmasıyla birlikte konut alıcılarına fırsatlar sunuyor. Yüzde 20’yi bulan indirimlerin cezbedici bir yönü de seçeneklerin çok olması. İstanbul’da bazı semtlerde öne çıkan markalı projelerdeki kampanyalı satışlardan bazıları ise şöyle:

TESLİME KADAR KİRAYI ÖDÜYOR

Teknik Yapı, Yücelpark, Uplife Kadıköy ve Deluxia Park Residence projelerinde teslim tarihine kadar alıcılara kira ödemesi yapıyor. Kampanya kapsamında ayrıca liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Peşinatı yüzde 5’e düşüren firma ara ödemelerden sonra kalan yüzde 65 için kendi bünyesinde 72 aya kadar vade uyguluyor.

PENDİK’TE 48 AY SIFIR FAİZ

Adalar’a nazır yükselen ve Siltaş Yapı imzasını taşıyan Siltaş Marina’da bu hafta yüzde 10 indirim ve 48 ay sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Projenin teslim tarihi ise Mayıs 2020.

ŞUA’DAN SORUNSUZ TESLİM

Elite Concept projesiyle Kadıköy- Fikirtepe’nin en sorunsuz projelerinden birisine imza atan Şua İnşaat, teslime özel kampanyasında oturumcu ve yatırımcılarına fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında yüzde 30 peşinat ve banka kredisiz 48 ay sıfır faiz fırsatı sunuluyor. İki bloğu hemen teslime hazır olan üç bloklu 785 konutluk projede, 1+1’den 4+1’e kadar daire tipleri yer alıyor.