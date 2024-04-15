Bayram tatilinde müzeler ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye, zengin tarih ve kültür mirasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti kendine çekmeye devam ediyor. Son olarak, bayram tatili süresince Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan müzeler ve örenyerleri büyük ilgi gördü.

Bayram tatili süresince, Türkiye'nin tarihî hazinelerini yakından görmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerini toplam 1 milyon 784 bin 233 kişi ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen yer ise Konya'nın Mevlânâ Müzesi oldu. Mevlânâ Müzesi'ni İzmir Efes Örenyeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Nevşehir Zelve - Paşabağlar Örenyeri ve Nevşehir Göreme Örenyeri gibi önemli tarihî mekânlar takip etti.

Türkiye'nin tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için binlerce insanın müzelere ve örenyerlerine akın etmesi, geçmişin ve kültürel mirasın yaşatılması ile bu mirasın gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça kıymetli.

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