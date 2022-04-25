Bayram tatili kararı son durum | Ramazan bayramı tatili kaç gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama
Merakla beklenen kabine toplantısı 25 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar bayram tatili kararını araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün oldu mu?
Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde “Bayram tatili kaç gün?” sorusu cevap arıyor. Peki, ramazan bayramı tatili kaç gün?
Bayram tatili kararı son durum | Ramazan bayramı tatili kaç gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama
Bayram tatili konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyordu. Ancak konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmadı. Kulislerde ise bu gelişmenin ardından bayram tatilinin 9 gün olmayacağı yüksek sesle konuşulmaya başladı. Bayram 2,3 ve 4 Mayıs’ta idrak edildikten sonra 5 Mayıs Perşembe günü milyonların işbaşı yapması ve okullarına dönmesi bekleniyor.