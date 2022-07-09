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Kadın - Aile Bayram için sütlü tatlı tarifi! Serinletici çilekli muhallebi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bayram için sütlü tatlı tarifi! Serinletici çilekli muhallebi nasıl yapılır?

Yaz aylarında genellikle ağır tatlılar yerine hafif sütlü tatlılar tercih ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi bayram için serinletici sütlü tatlı tarifleri araştırıyor. Peki, çilekli muhallebi nasıl yapılır? Kolay muhallebi tarifi: Bayramlık sütlü tatlı tarifi

Yeniakit Publisher
2022-07-09 13:48:00 -
Bayram için sütlü tatlı tarifi! Serinletici çilekli muhallebi nasıl yapılır?

Kurban bayramı sıcak yaz günlerine denk geliyor. Bu sebeple şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih ediliyor. Peki, çilekli muhallebi nasıl yapılır?

Bayram için sütlü tatlı tarifi!

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 250 gram çilek
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 2 kaşık pudra şekeri

Serinletici çilekli muhallebi nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine süt, un, şeker, nişasta ve yumurtanın sarısını ekleyip iyice karıştırın.

Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak muhallebinizi pişirin.

Katılaşmaya başlayan muhallebinin altını kısın ve tereyağı, vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyin.

Muhallebileri servis kaselerine bölüştürün.

Muhallebiler soğurken çilekleri blendardan geçirin.

Püre haline gelen çilekleri ve pudra şekerini sos tavasını alıp bir taşım kaynatın.

Muhallebilerin üzerine sostan bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelen tatlıları dolaba kaldırın.

Çilekli muhallebilerinizi 3-4 saat sonra servis edebilirsiniz.

Muhallebileri servis ederken dondurma ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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