0553 313 94 23

Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yendi

19 Ocak 2019 Cumartesi 00:39
Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim’i 3-1 yendi.

Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında PreZero Arena’da Bayern Münih’i konuk etti.

Bayern Münih ilk yarıyı 34. ve 45 artı 1. dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 galip tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 59. dakikada Nico Schulz ile skoru 2-1 yaptı.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, 87. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelerle gönderilmesiyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 39 çıkaran Bayern Münih ikinci sıradaki yerini korudu.

Hoffenheim ise 25 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 00:39
  1. Bayern Münih
  2. BUNDESLIGA
  3. Hoffenheim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü öyle bir kazaya karıştı ki...
    1. Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü..
    2. ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl..
    3. Lütfü Elvan müjdeyi verdi: Çok kısa..
    4. Sömestr tatilinde havalar nasıl..
    5. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca..
    6. Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı
    7. KPSS merkezi atama tercihleri başladı..
    8. BM Genel Sekreteri Guterres'ten..
    9. Üsküp'te "Osmanlı Ortak Mirasımız"..
    10. Lise öğrencisi MEB'i hackledi..
    11. Bakan Kasapoğlu Almanya'daki Türk..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyanist Fazıl..
    13. TEM'de uyuşturucu operasyonu!
    14. "Türkiye Balkan ülkeleriyle eşit..
    15. Malatya'da yolcu midibüsü alev alev..
    16. Maçın ardından
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ocak 2019
    18. Bartın'daki tefecilik operasyonu! 4..
    19. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçim..
    20. "Bir şemsiye marka üzerinde çalışıyoruz"
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...