Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yendi

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim’i 3-1 yendi. Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında PreZero Arena’da Bayern Münih’i konuk etti. Bayern Münih ilk yarıyı 34. ve 45 artı 1. dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 59. dakikada Nico Schulz ile skoru 2-1 yaptı. Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, 87. dakikada Robert Lewandowski’nin topu filelerle gönderilmesiyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Puanını 39 çıkaran Bayern Münih ikinci sıradaki yerini korudu. Hoffenheim ise 25 puanla ve maç fazlasıyla 7. sırada kaldı.

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