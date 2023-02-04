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Aktüel Batman'da kaza! Yaralılar var
Aktüel

Batman'da kaza! Yaralılar var

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 18:25:00 -
Batman'da kaza! Yaralılar var

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlçenin Akburç köyü mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 73 DA 215 ve 24 AAY 931 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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