Batman'da kaza! Yaralılar var
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlçenin Akburç köyü mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 73 DA 215 ve 24 AAY 931 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.