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Aktüel

Batı Karadeniz’in incisi eskiyi arıyor

Batı Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Akçakoca’da Ramazan bayramında oteller ve sahiller boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:44:57 -
Batı Karadeniz’in incisi eskiyi arıyor

Batı Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Akçakoca’da Ramazan bayramında oteller ve sahiller boş kaldı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını deneniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu Batı Kardeniz’in en önemli turizm merkezi Akçakoca ilçesinde otel ve sahiller boş kaldı. Geçtiğimiz yıl tamamen dolu olan oteller bu Ramazan Bayramında boş kaldı.


Otel işletmecisi Oğuzhan Yemenici, geçen yıl Ramazan bayramında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, ’’Bu yıl Ramazan bayramında salgın nedeni ile otelimiz boş kaldı. Önümüzdeki günlerde iç turizmin serbest bırakılması ile verimli bir yaz sezonu geçireceğimizi umut ediyoruz" dedi.

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