Batı Karadeniz'de tüm sel bölgelerine elektrik verildi

yeniakit Ankara

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Selden etkilenen bölgelerimizin tamamına elektrik verildi. Ekiplerimiz 1 hafta boyunca son köye ulaşana kadar 7/24 yoğun bir mesai yaptı. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, çalışmalarda yer alan bütün personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada selden 1221 trafonun etkilendiği bunun sonucunda da 3 ilçeye ve 395 köye elektrik verilemediği ifade edildi.

Kesintilerden 38 bin 326 abone etkilendi. Bakanlık, 18 ağustos 2021 saat 19:00 itibariyle selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzının sağlandığını açıkladı. Bakanlık selden etkilenen vatandaşların elektrik faturası ödemelerinin 3 ay süreyle erteleneceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Selden etkilenen bölgelerimizin tamamına elektrik verildi. Ekiplerimiz 1 hafta boyunca son köye ulaşana kadar 7/24 yoğun bir mesai yaptı. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, çalışmalarda yer alan bütün personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum”