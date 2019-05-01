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Basketbolda maçın ardından

Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic:"Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Dörtlü Final'i sonuna kadar hak ettiler"- "Hücumda iyi karar veremezseniz 1'e 1'lerde iyi olmazsanız bu sonuç normal"

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:57
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Anadolu Efes'e 80-71 yenilerek Dörtlü Final'e kalamayan Barcelona Lassa'da başantrenör Svetislav Pesic, "Öncelikle Anadolu Efes'i kazandıkları maç için tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak ettiler." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Pesic, bekledikleri bir atmosferde oynadıklarını belirtti.

Pesic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Dörtlü Final'i sonuna kadar hak ettiler. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Atmosfer harikaydı. Taraftarlar takımlarını güzel desteklediler. Bu, oyunculara güç kattı. Bu sezonki en iyi oyunumuz bu değildi. Karakterimizi ortaya koyduk. Bunda sıkıntı yaşamadık."

Zor bir maç oynadıklarını aktaran Pesic, "Üçüncü çeyrekte bir şansımız vardı. Ama savunma ribauntlarını alamayınca bu şansı kaybettik. Geri döndüler. Büyük bir özgüvenle geri döndüler. Hücumda iyi karar veremezseniz 1'e 1'lerde iyi olmazsanız bu sonuç normal. Maçta 17 hücum ribaundu aldık. Bununla gurur duyabiliriz. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Barcelona olarak hakemlere her zaman saygılıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:57
  1. Anadolu Efes
  2. Barcelona Lassa
  3. Basketbol
  4. play-off
  5. Svetislav Pesic
  6. THY Avrupa Ligi

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