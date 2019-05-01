Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında sahasında İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 80-71 yenerek Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, bu başarıyı hak ettiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, teknik bir değerlendirme yapmayacağını belirterek, "Maçtan önce kazanacağımıza dair twit atmıştım. Bu sezon iyi oynayan takımın kazanacağını söylemiştim. Bu sezon daha iyi olan, iyi oynayan ekip olarak biz kazandık. Türk seyircisinden ve takımımdan dolayı çok gururluyum. Bugün salona 16 bin seyirci geldi. 18 yıl sonra Anadolu Efes, Dörtlü Final'e gitmeyi hak etti." ifadelerini kullandı.

Ataman, oyuncularıyla gurur duyduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizden önce Dörtlü Final'i garantileyen ve normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu ve başantrenör Zeljko Obradovic'i kutluyorum. Takımını 5 sene üst üste Dörtlü Final'e taşıdı. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi bilen kişilerden biriyim. Fenerbahçe çok tecrübeli bir takım. Bu play-off serisinde hakikaten çok yorulduk. Üst üste maçlar oynuyoruz. Kazanıyoruz, kaybediyoruz... Belki de serinin 3. müsabakasında THY Avrupa Ligi play-off tarihinin en iyi deplasman maçlarından birini oynadık. Kazandık ve seriyi buraya taşıdık. 1-2 gün dinlenelim bu maça sonra bakacağız. Dörtlü Final'in ilk maçında yine hak eden, o gün daha iyi oynayan kazanacak ve final oynayacak. Kazanan Türkiye olacak. İki kulübü de kutluyorum."

Ergin Ataman, bir basın mensubunun "Geçen yıl Anadolu Efes normal sezonu son sırada bitirdi ve takım oralardan buraya geldi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna "Ruh geri geldi." yanıtını verdi.