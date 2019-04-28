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Basketbolda maçın ardından

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit:- "Bu sezon için hedefimiz kalmadı. Artık önümüzdeki son iki maça bakacağız"

28 Nisan 2019 Pazar 23:24
Basketbolda maçın ardından

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 80-76 mağlup eden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da başantrenör Serhat Şehit, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhat Şehit, Afyonkarahisar'da güzel şartlarda bir maç oynadıklarını belirtti.

"Yaşanan sıkıntılar ve ellerinde olmadan oluşan dar kadrosuyla karşımıza çıkan rakibimiz iyi bir fotoğraf vermeye devam ediyor" diyen Şehit, şöyle konuştu:

"Afyon Belediyespor oyuncularını tek tek tebrik ediyorum. Baktığımızda her iki takımın da hedefi olmadığını görüyoruz. Her iki takım da zor bir dönemde. Bu tarz maçları oynamak zordur. Afyon Belediyespor, kaptanları başta olmak üzere tüm takım olarak iyi mücadele etti. Biz de elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalıştık. Çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyemeyiz ama kazandığımız için mutluyuz. İzleyenlere keyifli bir maç izletmiş olduk. Bu sezon için hedefimiz kalmadı. Artık önümüzdeki son iki maça bakacağız."

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol takımı oyuncusu Ray Gibson ise rakibin çok agresif oynadığını belirterek, takım olarak ayakta kalarak maçı kazanmayı bildiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 23:24
  1. Afyon Belediyespor
  2. Afyonkarahisar
  3. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  4. Basketbol

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