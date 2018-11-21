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Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic:"İkinci yarı daha iyi oynadık ve kazandık"- Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı:"Fenerbahçe çok kaliteli bir takım ve 40 dakikayı da aynı seviyede oynuyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin bu temposuna cevap verecek seviyede değiliz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:25
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Türk derbisinde Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 yendikleri maçın ikinci yarısında iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, zor bir maç temposunda olduklarını belirterek, "Çift maç haftasındayız. Zor maçlardan biriydi. Oyuncularıma Darüşşafaka'nın çok kaliteli bir takım olduğunu söyledim ve bugün de iyi bir basketbol oynadılar. İlk çeyrekte iyiydik ama ikinci çeyrekte kolay ribauntlar verdik. İkinci yarı daha iyi oynadık ve kazandık. Maccabi'yle çok zor bir maç oynayacağız. Bu maça hazır olmamız gerekiyor. Oyuncularımı galibiyet için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kariyerinde 388. maçında 300. galibiyetini aldığı hatırlatılan Obradovic, "Çok fazla maç yapmışız. Bunu hepimiz birlikte yaptık. Güzel bir tecrübeydi ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.


- Çakı: "Şu anda Fenerbahçe'nin temposuna karşılık verecek seviyede değiliz"


Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı, şu an için Fenerbahçe'nin temposuna cevap verecek seviyede olmadıklarını dile getirdi.

Maça top kayıplarıyla başladıklarını ve ilk çeyrek sadece 10 sayı atabildiklerini anlatan Çakı, "İkinci çeyrekte iyi bir reaksiyon verdik ve oyunun içine girdik. Üçüncü periyodu da dengede oynadık. Fenerbahçe karşısında periyotlara kötü başlarsanız bunu değerlendirir ve farkı açarlar. Son çeyreğe iyi başladık ama aleyhimize çalınan kolay fauller vardı. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım ve 40 dakikayı da aynı seviyede oynuyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin bu temposuna cevap verecek seviyede değiliz. İyi oynadığımız bölümleri geliştirip kötü oynadığımız bölümleri de düzelterek bir sonraki maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:25
  1. 8. hafta
  2. Ahmet Çakı
  3. Basketbol
  4. Darüşşafaka
  5. Fenerbahçe
  6. THY Avrupa Ligi
  7. Zeljko Obradovic

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