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Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Önemli bir galibiyet aldık"- Maccabi FOX Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos:"Anadolu Efes, dış atışlarda etkili oldu. Bu da maçı kaybetmemize sebep oldu"

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:05
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında ağırladığı İsrail ekibi Maccabi FOX'u 90-77 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda daha iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça savunmada agresif başladıklarını belirterek, "Güzel bir galibiyet oldu. Hedefimiz Roll ve Wilbekin'i durdurmaktı. İlk yarıda oyunu koparamamamızın sebebi onlara 11 hücum ribaundu vermemizdi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını aktaran Ergin Ataman, "Savunmada iyiydik. Ancak sorun O'Bryant'ın içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılardı. Bunu da çözdük. Geçiş hücumlarından da sayılar bulduk. Ribauntları düzelttik. Kenardan iyi destek aldık. Önemli bir galibiyet aldık. Riskli bir maçtı. Maccabi FOX'un başantrenörü değişmişti. Sorun oluşturabilirlerdi. İyi top çevirdik ve 24 asist yaptık. Bu yüzden mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.


- Sfairopoulos: "Hücumda ve savunmada gelişmeliyiz"


Maccabi FOX'un başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, hücum ve savunma arasındaki dengeyi sağlayamadıkları için maçı kaybettiklerini ifade etti.

Anadolu Efes'in özellikle ikinci yarıda daha iyi oynadığını vurgulayan Sfairopoulos, "Rakibi kutlarım. Anadolu Efes'in hücumda iyi olduğunu biliyorduk. Biz ilk periyotta savunmada istediklerimizi yaptık ancak hücumda etkili olamadık. Bu bizi geriye itti. İkinci periyotta fark açıldı. Savunmada iyiydik ancak farkın açılması işimizi zorlaştırdı." diye konuştu.

İkinci yarıda açılan farkı kapatamadıklarını belirten Yunan başantrenör, şunları kaydetti:

"Geri gelmeye çalıştık. Hücumda iyiydik. Anadolu Efes, dış atışlarda etkili oldu. Bu da maçı kaybetmemize sebep oldu. Skordan değil ancak gösterilen çabadan dolayı mutluyum. Son ana kadar mücadele etmek istedik. Bunu başardık. Hücumda ve savunmada gelişmeliyiz. Tek antrenmanla bunları geliştirmek mümkün değil. Daha iyi çalışarak güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:05
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Ioannis Sfairopoulos
  5. Maccabi FOX
  6. THY Avrupa Ligi

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