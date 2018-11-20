Basketbol: ULEB Avrupa Kupası





Salon: Ankara

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

Türk Telekom: Landesberg 18, Yunus Sonsırma 2, Gabriel 13, Campbell 9, Stimac 15, Redding 19, Can Akın, Kaya Peker 2, Serhat Çetin, Metin Türen, Polat Kaya

LDLC ASVEL: Maledon, Kalnietis 11, Noua 8, Buckner 5, Lighty 10, Bilan 23, Nelson 13, Slaughter 13



1. periyot: 25-16

Devre: 38-45

3. periyot: 60-67





ANKARA (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 83-78 yenildi.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Türk Telekom, Campbell'in üst üste basketleriyle 2. dakikaya 6-0 önde girdi. Stimac'ın da devreye girmesiyle kontrolü eline alan Türk ekibi, 6. dakika içinde farkı çift hanelere taşıdı: 16-6. Türk Telekom, ilk çeyreği de 25-16 üstün bitirdi.

İkinci periyoda iyi giren takım bu kez LDLC ASVEL oldu. Boyalı alanda Bilan ile etkili olan konuk takım, 9-2'lik seriyle 13. dakikada farkı 2 sayıya (27-25) indirdi. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Lighty ve Kalnietis ile sayıya çeviren konuk ekip, 18. dakikaya 5 sayı farkla (36-41) üstün girdi ve soyunma odasına da 45-38 önde gitti.

LDLC ASVEL, 3. periyoda Buckner, Türk Telekom ise Stimac'ın sayılarıyla başladı. Bilan ile hem pota altı hem de dış atışlardan skor üreten Fransız ekibi, 25. dakikaya 55-47 önde girdi. Gabriel'in de devreye girmesiyle 7-2'lik seri bulan Türk temsilcisi, 27. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 54-57. Slaughter ve Nelson'ın basketleriyle rakibine 7-1'lik seriyle karşılık veren LDLC ASVEL, skoru 64-55'e taşıdı. Çeyrek, 67-60 Fransız ekibi lehine tamamlandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan final periyodunda Redding ve Stimac ile skor üreten Türk Telekom, savunmada Bilan'ı durdurmakta zorlanınca 33. dakika konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi: 65-73. Büyük çekişmenin yaşandığı son dakikalarda Nelson ile basketler bulmaya devam eden LDLC ASVEL, son 3 dakikaya 79-74 önde girdi. Redding'in basketlerine Bilan-Noua ikilisiyle karşılık veren Fransız temsilcisi, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.