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Basketbol: Toplu sonuç

10 Şubat 2019 Pazar 19:52
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasına 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 1 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftası 1 mücadeleyle tamamlandı.


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 107-70

TOFAŞ-Afyon Belediyespor: 95-74


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 77-83

İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe: 58-89

Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 86-72


- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 89-77


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 87-56

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 19:52
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