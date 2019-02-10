Basketbol: Toplu sonuç



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasına 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 1 maçla devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası 3, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftası 1 mücadeleyle tamamlandı.

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 107-70 TOFAŞ-Afyon Belediyespor: 95-74

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 77-83 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe: 58-89 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 86-72

- Türkiye Basketbol 1. Ligi Bandırma Kırmızı-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 89-77

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 87-56

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.