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Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları tamamlandı

16 Aralık 2018 Pazar 20:54
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları tamamlandı

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray: 56-89

Banvit-Darüşşafaka Tekfen: 65-82

Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 89-84


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-83

Çukurova Basketbol-BOTAŞ: 78-56

OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 73-69

Fenerbahçe-Canik Belediyespor: 90-62

İzmit Belediyespor-Beşiktaş: 68-63


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Selçuklu Basketbol-Bursaspor: 62-68

Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-83


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Galatasaray Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 59-53

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:54
  1. Basketbol
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  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. sonuç
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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