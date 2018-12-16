Basketbol: Toplu sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları tamamlandı16 Aralık 2018 Pazar 20:54
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları tamamlandı
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray: 56-89
Banvit-Darüşşafaka Tekfen: 65-82
Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 89-84
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70-83
Çukurova Basketbol-BOTAŞ: 78-56
OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 73-69
Fenerbahçe-Canik Belediyespor: 90-62
İzmit Belediyespor-Beşiktaş: 68-63
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Selçuklu Basketbol-Bursaspor: 62-68
Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 73-83
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 59-53
YORUM YAZ