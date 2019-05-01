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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Play-off maçlarının tamamlanmasıyla ligde 2018-2019 sezonu Dörtlü Final'in takımları belli oldu- Dörtlü Final'de iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'le de Rus temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:08
Basketbol: THY Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ardından play-off maçları da tamamlandı ve Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

Anadolu Efes ile İspanya temsilcisi Barcelona Lassa arasında oynana maçla play-off çeyrek final serileri tamamlandı. Rakiplerini eleyen Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, Dörtlü Final'e kaldılar.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk gününde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'le de Rus temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.

Bu maçları kazanan takımlar 19 Mayıs Pazar günü finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek.


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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:08
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