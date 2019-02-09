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Basketbol: THY Avrupa Ligi

AX Armani Exchange Olimpia Milan: 90 - Darüşşafaka Tekfen: 78

09 Şubat 2019 Cumartesi 00:56
Basketbol: THY Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. haftasında, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a deplasmanda 90-78 yenildi.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanan maçın ilk çeyreğini 19-17 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 40-36 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi savunma yaparak başlayan Darüşşafaka Tekfen, farkı kapatarak üçüncü çeyreği 61- 60 önde kapadı. Son periyotta oyunu kontrolü altına alan AX Armani Exchange Olimpia Milan, Darüşşafaka Tekfen'i 90-78 mağlup etti.

Darüşşafaka Tekfen'de 21 sayı kaydeden Toney Douglas, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Darüşşafaka Tekfen, 19. mağlubiyetini alarak, ligde son sırada yer almaya devam etti. AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 11. galibiyete ulaşarak, 9. sırada yer buldu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 00:56
  1. 22. hafta
  2. AX Armani Exchange Olimpia Milan
  3. darüşşafaka tekfen

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