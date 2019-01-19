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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Ligde 19. hafta geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü- Türk derbisinde Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen'i yenerek 4. sıradaki yerini korudu

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:01
Basketbol: THY Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı deplasmanda 82-64 devirerek ligdeki 17. galibiyetine ulaştı.

Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i ağırladı.

Rakibini mağlup ederek üst üste 4. maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 4. sıradaki yerini korudu. Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kaldı.


- Sonuçlar


CSKA Moskova-Bayern Münih: 77-70

Olympiakos-Khimki: 71-57

Maccabi FOX-Barcelona Lassa: 99-83

Herbalife Gran Canaria-Fenerbahçe Beko: 64-82

Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 82-68

Buducnost VOLI-Real Madrid: 73-60

Zalgiris-Panathinaikos: 82-69

Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 80-75


- Puan durumu

Takımlar O G M AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 19 17 2 1582 1404 178 36
2. Real Madrid 19 15 4 1632 1437 195 34
3. CSKA Moskova 19 14 5 1631 1539 92 33
4. Anadolu Efes 19 13 6 1626 1511 115 32
5. Olympiakos 19 12 7 1517 1451 66 31
6. Barcelona Lassa 19 11 8 1480 1460 20 30
7. Baskonia 19 9 10 1542 1527 15 28
8. Bayern Münih 19 9 10 1514 1545 -31 28
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 19 8 11 1647 1642 5 27
10. Maccabi FOX 19 8 11 1522 1527 -5 27
11. Zalgiris 19 8 11 1470 1488 -18 27
12. Panathinaikos 19 8 11 1464 1498 -34 27
13. Khimki 19 7 12 1465 1506 -41 26
14. Herbalife Gran Canaria 19 6 13 1485 1657 -172 25
15. Buducnost VOLI 19 5 14 1406 1590 -184 24
16. Darüşşafaka Tekfen 19 2 17 1410 1611 -201 21


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:01
  1. Anadolu Efes
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  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

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