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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe: 100 - Darüşşafaka Tekfen: 79

20 Kasım 2018 Salı 23:41
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Arturas Sukys (Litvanya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 15, Green 2, Guduric 13, Melli 7, Ahmet Düverioğlu 2, Vesely 13, Lauvergne 13, Sloukas 5, Kalinic 7, Melih Mahmutoğlu 16, Sinan Güler 2, Datome 5

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 16, Brown 4, Kidd 2, Oğuz Savaş 8, Evans 7, Kartal Özmızrak 4, Peiners 6, Emircan Koşut 4, Diebler 6, Eric 17, Doğuş Özdemiroğlu 2, Berk Demir 3

1. Periyot: 25-10

Devre: 46-37

3. Periyot: 68-56


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Türk derbisinde sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 21 sayı farkla 100-79 yendi.

Fenerbahçe, bu skorla üst üste 4'üncü, toplamda da 7. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka Tekfen ise üst üste 6'ncı, toplamda da 7. yenilgisi aldı.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda kötü başladı. İlk 4 dakikada Fenerbahçe, rakibi karşısında 7-0'lık üstünlük kurdu. Guduric ve Ali Muhammed'in hücumdaki etkili oyunuyla Fenerbahçe, ilk çeyreği 25-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da potaya giderek, boyalı alandan basketler üretti ve Melih Mahmutoğlu'nun da skorer oyunuyla 15. dakikayı Fenerbahçe, 36-21 üstün geçti. Çeyreğin sonunda Darüşşafaka Tekfen, farkı tek hanelere düşürdü ve Fenerbahçe soyunma odasına 46-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe çok iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, 24. dakikada farkı 5'e indirdi: 50-45. Lauvergne'yle hücumda etkili olan Fenerbahçe, farkı tekrar çift hanelere çıkardı ve final periyoduna 68-56 üstün girdi.

Son çeyreğe Ali Muhammed'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 18'e kadar yükseltti: 74-56. Fenerbahçe, kalan sürede farkı daha da artırdı ve sahadan 100-79 galip ayrıldı.


- Obradovic'le 300. galibiyet


Fenerbahçe, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 300. galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertlilerin başına 2013 yılında geçen Obradovic, 5 yılda 388 resmi maçta 300 galibiyet elde etti.

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic, Fenerbahçe'yle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 206 maçta 171, THY Avrupa Ligi'nde 161 maçta 114, Türkiye Kupası'nda 16 maçta 12 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 5 maçta 3 galibiyet yaşadı.

Öte yandan 2006-2015 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan ve şu anda Darüşşafaka Tekfen'de mücadele eden Oğuz Savaş'a, karşılaşmadan önce sarı-lacivertli takımın menajeri Cenk Renda tarafından Fenerbahçe forması hediye edildi.





Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 23:41
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Fenerbahçe
  4. THY Avrupa Ligi
  5. Türk derbisi

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