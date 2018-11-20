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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Anadolu Efes: 90 - Maccabi FOX: 77

20 Kasım 2018 Salı 22:31
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Milos Koljensic (Karadağ)

Anadolu Efes: Beaubois 10, Anderson 2, Micic 12, Moerman 6, Dunston 14, Larkin 12, Doğuş Balbay, Motum 9, Pleiss 14, Simon 11, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer

Maccabi FOX: Wilbekin 10, Caloiaro 2, Kane 10, O'Bryant 19, Black 8, Ray 8, Roll, Tyus 12, Dibartolomeo, Cohen 2, Zoosman 6

1. Periyot: 16-14

Devre: 38-31

3. Periyot: 62-53


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 90-77 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 3'ü üst üste olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Maccabi FOX ise 7. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes, karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlasa da hücumda uzun oyuncularıyla sayılar üreten Maccabi FOX, 4. dakikayı 8-5 önde geçti. Lacivert-beyazlılar, çeyreğin ortalarında savunmada sertliği artırarak kontrolü yeniden eline aldı. İlk periyot, Anadolu Efes'in 16-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrek karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Beaubois ile hücumda, Dunston'la da savunmada etkili olan Anadolu Efes, arka arkaya top kayıpları yapan Maccabi FOX karşısında 17. dakika biterken farkı 12 sayıya (36-24) çıkardı. İlk yarının son anlarında ev sahibi ekibin temposu düştü. İsrail temsilcisi, Kane ve Black ile sayılar üretse de lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 38-31 önde gitti.

İkinci yarıya Micic ve Dunston'la bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, savunmada etkisiz kalırken, Simon ve Beaubois ile üst üste dış atışlarda isabet sağladı ve farkı 24. dakikada yeniden çift hanelere taşıdı: 48-38. Maccabi FOX önünde Micic ve Dunston'la tempoyu yükselten ev sahibi ekip, 27. dakikayı da 54-43 üstün bitirdi. Üçüncü çeyreğin son bölümünde kenardan oyuna dahil olan uzun oyuncuları Motum ve Pleiss ile skor üreten Anadolu Efes, final periyoduna 62-53 üstün girdi.

Son çeyreğe Motum'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 14 sayıya (70-56) kadar yükseltti. Larkin'in oyuna ağırlığını koymasıyla farkı biraz daha açan lacivert-beyazlılar, Maccabi FOX karşısında 37. dakikayı 16 sayı farkla 83-67 önde geçti. Kalan sürede oyundan düşen rakibi karşısında farkı koruyan Anadolu Efes, mücadeleyi 90-77 kazandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:31
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