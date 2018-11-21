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"Basketbol tartışmasız Türkiye'nin en başarılı branşıdır"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan:- "Basketbol oynamayan hiçbir şehir kalmasın diye Milli Eğitim ve Spor Bakanlıkları ile birlikte okullara 3'e 3 sahalar yapmak istiyoruz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:25
"Basketbol tartışmasız Türkiye'nin en başarılı branşıdır"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, basketbolun Türkiye'de en başarılı branşı olduğunu belirterek, "Takım sporlarına da bakarsanız, yetiştirdiği üst düzey oyunculara da bakarsanız bu öyledir." dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu maçı için Kayseri'de bulunan Ömer Onan, özel bir okulu ziyaret ederek spor tesislerini gezdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ömer Onan, A Milli Kadın Basketbol Takımı'na destek için kente geldiğini belirtti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın gruptan çıkmayı garantilediğini dile getiren Onan, "Akşam kızlarımızın önemli bir maçı var. Polonya'daki galibiyetle Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediler. Belarus'a karşı iyi bir oyunla galip geleceğimize inanıyorum. Maçta müthiş bir Kayseri desteği de olacaktır. Kayseri'nin kadın basketbol liginde önemli bir takımı var. Ondan dolayı burada kadın basketboluna çok alışkın bir seyirci var. İnanıyorum ki salon tıklım tıklım dolacaktır. Kızlarımız da sahada iyi bir oyun ortaya koyup, maçı kazanacaktır. Tabii kaybetsek de grubu birinci bitirme şansımız var ama biz o hesapları yapmadan galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.


- "Anadolu'nun her yerinde salonlar yapacağız"


Hazırladıkları proje ile Anadolu'nun her yerinde basketbol sahaları yapmayı planladıklarını aktaran Onan, "Bizim 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projemiz var. Çocuklara ücretsiz eğitim vererek onları basketbolla tanıştırıyoruz. Basketbol oynamayan hiçbir şehir kalmasın diye Milli Eğitim ve Spor Bakanlıkları ile birlikte okullara 3'e 3 sahalar yapmak istiyoruz. Bu okullardaki çocukların idman gereçlerini de federasyonumuz karşılayacak. Sahaları da sponsorlarla yapmak için bir projemiz var. Tüm Türkiye'yi kapsıyor. Buna başladık. İstanbul'da açılan Millet Parkı'nda vardı. Anadolu'nun her yerinde bu proje kapsamında salonlar yapacağız." ifadelerini kullandı.


- "Üst düzey oyuncular yetiştiriyoruz"


Basketbolun, Türkiye'nin yüz akı bir spor branşı olduğunu, burada hem kulüp hem de milli takımların Türkiye'ye önemli başarılar kazandırdığını dile getiren Ömer Onan, şunları kaydetti:

"Basketbol tartışmasız Türkiye'nin en başarılı branşıdır. Takım sporlarına da bakarsanız, yetiştirdiği üst düzey oyunculara da bakarsanız bu öyledir. Cedi Osman'ı, Furkan Korkmaz'ı biliyorsunuz. Şu anda NBA'de Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Daha önce de Hidayet Türkoğlu, Ömer Aşıklar, Ersan İlyasovalar bizi temsil etti. Çok üst düzey oyuncular yetiştiriyoruz ve hem erkek hem kadın takımları Avrupa'dan kupalarla geliyor. Final oynuyorlar, şampiyon oluyorlar. Basketbol Federasyonunu işin içinden gelen kişiler yönettiği için bunlar oluyor. En önemli özellik budur. Basketbolu seviyoruz ve buradan bir şeyler kazandık, aynısını biz basketbola vermek istiyoruz."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:25
  1. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  2. kayseri
  3. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan

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