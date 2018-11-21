Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası





İZMİR (AA) - FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda Hollanda ekibi Donar, Belçika temsilcisi Spirou Basket'i 76-73 mağlup etti. Bu sonuçla grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, bir üst tura yükseldi.

Groningen kentindeki MartiniPlaza'da oynanan müsabakada ilk periyodu 28-16 üstün tamamlayan Donar, devreyi de 43-41 önde bitirdi. Üçüncü periyodu 64-55 galip geçen ev sahibi ekip, son periyotta geriye düşmesine rağmen rakibini 76-73 yendi.

Donar'ın 11 puanla 1. sırada tamamladığı grupta bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın ikinciliği kesinleşti. Bir üst tura çıkmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, bir sonraki turda I Grubu'nda yer alacak.