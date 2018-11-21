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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

- Donar: 76 - Spirou Basket: 73- C Grubu'nda ikinciliği garantileyen Pınar Karşıyaka, bir üst tura yükseldi

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:15
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası


İZMİR (AA) - FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda Hollanda ekibi Donar, Belçika temsilcisi Spirou Basket'i 76-73 mağlup etti. Bu sonuçla grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka, bir üst tura yükseldi.

Groningen kentindeki MartiniPlaza'da oynanan müsabakada ilk periyodu 28-16 üstün tamamlayan Donar, devreyi de 43-41 önde bitirdi. Üçüncü periyodu 64-55 galip geçen ev sahibi ekip, son periyotta geriye düşmesine rağmen rakibini 76-73 yendi.

Donar'ın 11 puanla 1. sırada tamamladığı grupta bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın ikinciliği kesinleşti. Bir üst tura çıkmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, bir sonraki turda I Grubu'nda yer alacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:15
  1. Basketbol
  2. Donar
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Spirou Basket

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