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Gündem Başkentte aslan paniği: Sokakta başıboş görüntülendi
Gündem

Başkentte aslan paniği: Sokakta başıboş görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-11-12 11:54:00 - 2023-11-12 12:01:31

Sabaha karşı çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar şaşkınlık yarattı...

İtalya’nın başkenti Roma’da gece saatlerinde çekilen bir görüntü şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve çok sayıda vatandaşın da yetkililere ihbarda bulunduğu görüntülerde bir aslanın başıboş bir şekilde caddelerde dolaştığı görülüyor.

 

Roma Belediye Başkanı Alessandro Grando bölgede yaşayanları, “Evden çıkmayın. Polis aslanı yakalamaya çalışıyor” açıklamasıyla uyardı.

Tarihi Aurelia Caddesi kapatılırken RaiNews, hayvanın yakalanması için polis ve itfaiye ekiplerinin birlikte çalıştığını duyurdu. İtalyan Corriere della Sera gazetesi ise arama ekibinde yer alan bir veterinerin tüfekle sakinleştirici mermi fırlattığını fakat isabet sağlayamadığını da aktardı.
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Grando, “Bir aslan sirkten kaçtı. Lütfen dikkatli olun ve ikinci bir emre kadar evlerinizden dışarı çıkmayın” dedi.

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