Başkent Ankara'da rehine operasyonu

Ankara'da bir mahallede eşi ile sorunları olan kişinin çocuklarını rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber Global'in haberine göre; olay yerinde aktardığına göre, şahsı ikna çalışmaları 1.5 saati aşkın süre devam etti. Çocuklarını silahıyla rehin alan kişi 1.5 saat sonra eşiyle görüşmesinin ardından teslim oldu.

Çocuklarını silahla rehin alan kişinin, eşi ile anlaşmazlıkları olduğu için terk edildiği öğrenildi. Yeni tahliye olan kişi eve gelerek çocuklarını rehin aldı, eşini görmek istediğini belirtti. Özel Harekat ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekliyordu. Eşi ile şahıs arasında defalarca telefon görüşmesi yapıldı.

Telefon görüşmesinin ardından yüz yüze görüşme gerçekleşti. Yaklaşık 20 dakika ikna çalışmaları sürdü ve ardından şahıs ikna olarak teslim oldu ve polisler tarafından polis merkezine götürüldü.