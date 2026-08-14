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Aktüel Başkan Yalçın'dan 25. Yıl Mesajı
Aktüel

Başkan Yalçın'dan 25. Yıl Mesajı

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Başkan Yalçın'dan 25. Yıl Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti'nin 25. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında AK Parti'nin kuruluşundan itibaren milletin sesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın "Genel Başkanımız,  Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başarı ve gurur dolu 25 yılı geride bıraktık. Kuruluşuyla birlikte iktidara gelen partimiz ve başımızdaki liderimiz Recep TayyipErdoğan, hem toplumun beklentilerini karşılama hem de hizmet/yatırım başarısıyla hep gönüllerde oldu.

Ülkemizi her alanda ileriye taşıyan ve saygın bir dünya devleti yapan AK Partimizin bir mensubu olarak 2053 ve 2071 Türkiyesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yalçın, ilk günden bu yana partinin her kademesinde görev yapan tüm teşkilat mensuplarına da hizmetleri için teşekkür etti.

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