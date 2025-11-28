Başkan Özlü'den önemli açıklamalar! Düzce göçlerle büyüyen dinamik bir şehir

Düzce tarihinin en büyük içme suyu alt yapı yatırımına başladıklarını açıklayan Özlü, ‘bu yatırımlar zordur ancak bu yatırımı tamamladığımızda gelecek 50 yılda Düzce için içme suyu sorunu diye bir konu konuşulmayacak. Her yatırımımızda olduğu gibi bu yatırımda da şehrimize uzun vadede büyük faydası olacak” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, canlı yayın konuğu oluğu programda Düzce’de yapılan çalışmaları ve merak edilen tüm soruları yanıtladı. Düzce Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yapılan yatırımların süreçleri ve gerekçelerini anlatan Başkan Özlü, şehrin uzun vadeli gelişimine yönelik yatırımlar yapmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

“BELEDİYELER GELİRLERİNİN EN AZ %40’INI ALT YAPIYA AYIRMALIDIR”

İçme suyu alt yapı yatırımından söz eden Başkan Özlü, belediyeler için en önemli konulardan biri olduğunu ifade ederek şu açıklamaları yaptı: “Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını başlattık şu anda devam ediyor. Ben bunu özetlemek isterim; birincisi bir büyük arıtma tesisi yapıyoruz şu andaki arıtma tesisimiz 25.000 metreküp/gün kapasiteli. Yeni kurmakta olduğumuz arıtma tesisi 130.000 metreküp/gün kapasiteli. Biz daha önceden tek kaynaktan su temin ederdik. Biliyorsunuz bu kuraklık yağışların azlığı sebebiyle kaynakları çeşitlendirdik. Üç kaynağı çıkardık. Düzce‘de Uğur Suyu Bıçkı Deresi ve Fındıklı Aksu Deresi‘nde üç kaynaktan su alacağız. Bunlardan ikisinin Regülatörleri tamamlandı ana isale hatları yapıldı. Arıtmanın bitmesini bekliyoruz arıtma su vereceğimiz günü bekliyoruz. Yine Fındıklı Aksu Deresi üzerine bir büyük baraj inşa edeceğiz çünkü bu derenin suyu çok temiz kesintisiz akıyor. Bunun debi ölçümleri yapıldı temiz bir su yani arıtma maliyetleri düşük olan bir su. Dolayısıyla üç kaynaktan su alan bir büyük arıtma tesisi olan bir şehir altyapısı oluşturuyoruz. Bunun anlamı şu; 2050 yılı sonrasına kadar, önümüzdeki 40 50 yıl Düzce‘nin hiçbir içme suyu sorunu olmayacağını ifade edeyim. Biz büyük bir kuraklığın olduğu böyle bir ortamda Düzce tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Kayıp kaçak oranı çok yüksek bu yüksek kayıpları belki sıfırlamak mümkün değil ama %10 mertebesinde çekmeyi hedefliyoruz. 1250 km yaklaşık şehir şebekesini yenileyeceğiz. Bunları tamamladığımız zaman Düzce‘de hiçbir içme suyu sorunu kalmayacak. Bu aynı zamanda sağlıklı bir şehrin en temel gereksinimidir. Bütün bu şehir planlamasını önümüzdeki 50 yılı düşünerek yapıyoruz. Aslında kalıcı bir şehir, modern bir şehir; altyapısı olan şehirdir. Üstyapı da önemli mutlaka ama altyapı her şeyden önce gelir. Ben yetkili olsam belediyelere zorunluluk getiririm yatırımlarının en az %40’ını alt yapıya harcamalarını zorunlu hale getiririm. Bakın bu iklim değişikliği sebebiyle yaşanan sorunlara karşı belediyelerimizin yerel yönetimlerimizin çok ciddi tedbirler alması gerekiyor.”

“DEPREM SAVUNMA SANAYİNDEN DAHA ÖNEMLİ BİR KONUDUR”

Düzce’de depreme hazırlık, kentsel dönüşüm ve yatay mimari politikasının nasıl yürütüldüğü konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, 6 Şubat depremlerini de örnek göstererek şunları söyledi: “12 Kasım ve 17 Ağustos depremlerinden ders alan ve bu depremlerden sonra şehir mimarisinde doğal afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma noktasında biz çok başarılı bir şehiriz. Gerçekten bugün Türkiye’de doğal afetlere ve depremlere karşı kaç dirençli şehir var diye sorulsa Düzce bunların başında gelir diye söylemek isterim. Çünkü 17 Ağustos Depremi biliyorsunuz Marmara depremi büyük bir depremdi. Akabinde hemen üç ay sonra Düzce‘de meydana gelen 12 Kasım depreminden biz çok büyük dersler aldık. Şu anda Düzce’mizin konut stoku %75 %80 oranında yenidir. İkincisi biz yüksek katlı yapılaşmalara son verdik. Düzce‘de zemin+4 maksimum yapılaşma şartıdır. Ayrıca biz deprem yönetmeliğini harfiyen uygulayan bir şehiriz. Dolayısıyla Düzce doğal afetlere ve depremlere karşı dirençli şehirlerin başında gelir. Bundan iki yıl kadar önce meydana gelen 6 Şubat depremi aslında ben de şu inancı oluşturdu. Biliyorsunuz ben savunma sanayi uzmanıyım. Ben inanırdım ki Türkiye’nin savunma ve güvenliği Türkiye’nin en önemli konularından birisidir, hala da öyle önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Ancak 6 Şubat depreminden sonra benim kanaatlerim değişti. 6 Şubat depreminden sonra Türkiye için en önemli konu; doğal afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmaktır. Çünkü bir savaş düşünün savaşta askerler var, savaşın kuralları var, iki taraf arasında olan bir mücadele ama bir deprem hiç kimseyi ayırmadan, birkaç saniyede bir şehri perişan eden bir felaket. Dolayısıyla Bugün geldiğimiz noktada özellikle 6 Şubat depreminden sonra Türkiye için dirençli şehirler oluşturmak, doğal afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak daha büyük önem arz ediyor.”

RESTORASYON PROJESİ HAZIRLAMA AŞAMASI BAŞLADI

Konuralp Antik Tiyatrosu’nda 50-60 yıllık kazıların 5 yılda tamamlandığını hatırlatan Başkan Özlü; “Konuralp‘teki Antik Tiyatro bizim beş yıldır kazılar yaptığımız bölgedir. Biz burada aslında normal şartlarda 50 60 yılda yapılabilecek kazıları gerçekleştirdik. Bizim belediye işçilerimiz orada çalışıyor, arkeologlarımız çalışıyor tabii Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda bunları onların izniyle yapıyoruz. Ben de sık sık çalışmalara katılıyorum. Şimdi bir şey kalmadı, kazılardan sonra burayı restore edeceğiz. Restorasyon sonunda üç aşaması var; birincisi Röleve’sinin çıkarılması yani elde ne var, biz kazılarda ne bulduk ne kadar elimizde eser var. Yani yapının bugünkü halini çıkardık Anıtlar Kurulu’na sunduk, kuruldan geçti Rölövesi tamamlandı. İkinci aşaması Restorasyon Projesi yani eskiden burası nasıl bir yerdi nasıl bir mekandı burası onun projesini hazırladık o da tamamlandı şu anda kurulda onay bekliyor. Onaylandıktan sonra restorasyona başlayacağız. Ben geçenlerde kültür ve turizm bakanımızın Düzce’ye ziyaretleri sırasında kendilerine arz ettim. Sayın bakanımız dedi ki iki yıl içerisinde restorasyonu yapacak şekilde bir program yapalım diye kendi personeline talimat verdi. İnşallah biz burayı iki yıl içerisinde restore edeceğiz restorasyondan sonra da burada etkinlikler yapacağız. Burası Batı Karadeniz bölgesinin çok önemli bir destinasyon merkezi, Batı Karadeniz bölgesinin çok önemli bir cazibe merkezi olacak çünkü İstanbul’a en yakın antik tiyatro Düzce‘de” ifadelerini kullandı.

“İHTİYACIMIZ; EĞİTİMLİ BİR DEMOGRAFİK YAPI OLUŞTURMAK”

Düzce’de devam eden kütüphane yatırımlarına yönelik soruları da yanıtlayan Başkan Özlü, şehirlerin gelişmişlik düzeylerinden söz ederek şöyle konuştu: “Geçen dönem iki adet kütüphane kurduk çok beğenildi. Yani bizim öğrencilerimiz çok sevdiler ders çalışıyorlar çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu dönem üçüncü dördüncü beşinci kütüphanemizi çalışıyoruz. Öğrenciler burada ders çalışıyorlar burayı çok severler bahçede güzel, Düzce‘nin merkezinde olan bir kütüphane. Şimdi 23 Nisan parkı var orada bir kütüphane inşaatımız devam ediyor yani bir binamızı yeniledik, kütüphane olarak düzenliyoruz. İnşallah onu 15 Aralık’a yetiştireceğiz. İkincisi bilim merkezi var, altına bir kütüphane yapıyoruz inşaatı devam ediyor. Yine üçüncüsü; İstanbul caddesi üzerinde bir bina var orada sahipleri ile anlaşmıştık. Orada bir kütüphane inşa ediyoruz yine Akçakoca cezaevi eski cezaevi, biz tahsisini aldık mülkiyeti Milli Emlak‘ta. Oraya da Akçakoca‘da üniversite okuyan öğrencilerimiz için bir kütüphane inşa ediyoruz. Bunlar bittiği zaman Düzce‘de altı adet bizim inşa ettiğimiz kütüphane olacak. Kütüphane şu sebeple önemli; şehirlerin gelişmişliği, İnsani Gelişmişlik Endeksi ile ölçülür. İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde de üç önemli parametre var; bunlardan birisi eğitim düzeyi yani eğitimli nüfusun çokluğu. Biliyor musun dünyada en fazla doktoralı insanın yaşadığı şehir Seul’dür. Biz Düzce’mizde eğitimli, nitelikli bir demografi bir nüfus yapısı arzu ediyoruz. Bunun için de bol bol kütüphane yapıyoruz.”

SOSYAL PROJELER, GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Düzce Belediyesi çatısı altında yürütülen sosyal projelerden de söz eden Başkan Özlü, kendisine gelen her talebi dinlediğini ve her imkanı değerlendirdiklerini belirterek açıklamasında şunları söyledi: “TÜİK’in yaptığı mutluluk anketleri var her yıl yapılır. Bu her yıl yapılan anketlerde birinci Sinop çıkıyor, Düzce de yedincidir. Türkiye’nin en mutlu yedinci iliyiz. Hanımlar için bizim meslek edindirme kurslarımız var buraya katılan çok sayıda hanımefendi var 1500 civarında. Yine bizim iş kulübümüz var. iş arayan herkese biz iş kulübümüze alıyoruz, dinliyoruz ona Belediye dışında veya belediye içinde ihtiyaca göre iş buluyoruz. Bugüne kadar da yaklaşık 3000 kişiyi iş sahibi yaptık bu merkez sayesinde. Hanımlar için mahalle konakları inşa ettik. Mahalle konaklarımızda hanımlar işte sosyalleşiyorlar sosyal etkinlikler yapıyorlar. Zaten bakın hanımların olmadığı bir dünya, hanımların olmadığı bir şehir çok yavan kalır, çok yoz kalır. Burada çocukları da katalım. Çocuklar mutluysa aile mutludur anne baba mutludur. Çocukları da önemsiyoruz yani çocukların mutluluğu aslında şehirlerin mutluluğudur. Çocuk üniversitemiz var; çocukların eğitimi için çok da rağbet var yine orada da bizim bine yakın öğrencimiz var. Çocuk Üniversitesi altında da bilim merkezi var.”

“BASIN EKİBİMİZ GENÇ, İŞİ BİLİYOR”

Son günlerde ulusal basında adından sıkça söz ettiren Düzce Belediyesi özel gün paylaşımları hakkında yöneltilen soruyu da samimiyetle yanıtlayan Başkan Özlü, basın ekibinin işi bilen, genç ve yetenekli personellerden oluştuğunu ifade ederek memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Bizim çok genç bir ekibimiz var ben de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençler çok yaratıcı, yani yeni fikirler, cazip fikirler oluşturuyorlar. İnanın ben hiç müdahale etmem. Ben daha bir gün ya şöyle bir şey yapın sosyal medya için diye demem, asla ben karışmam onlar kendileri çalışıyorlar. İnanın ben de sizin gibi dışarıdan duyuyorum; ya böyle bir şey varmış ne güzel yapmışsınız diye bana mesaj geliyor. Çok başarılılar, kendilerini tebrik ediyorum.”

“BİZİ İZLEYEN HER BİR VATANDAŞIMIZA ÇAĞRIM; DÜZCE’YE GELİN”

Sözlerinin sonunda izleyenlere çağrıda bulunan Başkan Özlü, Düzce’nin her mevsim eşsiz güzelliğe sahip olduğunu belirterek; “Düzce her mevsim, her şeyi güzel olan bir şehir. Dört mevsim yaşanabilecek olan bir şehir. Ne sadece kış ne sadece yaz, az önce ifade ettim; Düzce‘de her şey var Düzce‘de her şeyden az var, çok yok. Düzce‘de yayla var şelale var tarih var deniz var yani bir insanın yaşaması için gerekli olan her şey Düzce‘de var. Ben Düzce‘ye gelmemiş, Düzce‘yi görmemiş olan bizi dinleyenlere, izleyenlere bir gün Düzce‘ye gelmelerini öneriyorum, onları davet ediyorum” dedi.