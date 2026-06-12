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Gündem Başkan Özdoğan: ‘Kur’an-ı Kerim hayatımıza rehberdir’
Gündem

Başkan Özdoğan: ‘Kur’an-ı Kerim hayatımıza rehberdir’

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Başkan Özdoğan: ‘Kur’an-ı Kerim hayatımıza rehberdir’

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Fatma Baktır Kur’an Kursu’nun yılsonu sergisi ve ödül töreninde kursiyerlerle bir araya geldi. Sergilenen çalışmaları inceleyen Özdoğan, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emek ve başarıları takdir ederek eğitimcilere teşekkür etti. Başkan Özdoğan program sonunda yaptığı değerlendirmede, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir." dedi.

Yıl boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde hazırlanan el emeği çalışmaların sergilendiği alanı tek tek inceleyen Başkan Özdoğan, kurs yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sergide yetişkin kursiyerlerin hazırladığı eserleri ilgiyle inceleyen Özdoğan, verilen eğitimin bireylerin manevi ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Program kapsamında gerçekleştirilen yıl sonu yarışmalarında dereceye giren yetişkin öğrencilere ödüllerini takdim eden Başkan Özdoğan, başarı gösteren kursiyerleri tebrik ederek emeklerinin karşılığını almalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.


Başkan Özdoğan program sonunda yaptığı değerlendirmede, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve hayatımıza rehber edinmek büyük bir değerdir. Bu süreçte gayret gösteren yetişkin öğrencilerimizi, onların yetişmesine emek veren hocalarımızı ve eğitim faaliyetlerine destek sağlayan herkesi gönülden kutluyorum. Aynı zamanda geleceğimiz olan 4-6 yaş grubu evlatlarımızın böyle güzel bir ortamda milli ve manevi değerlerle yetişmesini görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice başarılı eğitim dönemleri nasip etsin" dedi.

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