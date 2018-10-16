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Başkan Mevlüt Uysal: 18 noktadan hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "Beş ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek yeni havalimanından yılbaşına kadar. Bu süre içerisinde bizim de 18 noktadan otobüslerimiz hazır bir şekilde hizmet verecek" açıklamasını yaptı.

16 Ekim 2018 Salı 17:49
Başkan Mevlüt Uysal: 18 noktadan hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yenikapı’da İSMEK’in  sergi açılışına katıldı.  Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Uysal, yeni havalimanıulaşımında konforun ve teknolojinin üst seviyelere taşınacağını belirtti.

KONFOR VE TEKNOLOJİ ÖN PLANDA OLACAK

Yeni havalimanı ulaşımında kullanılacak araçların yeni ve konforlu araçlar olması üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Uysal,”Yeni havalimanımıza ulaşım en iyisi olmalı. Otobüslerimiz en yeni en i temiz haliyle olmalı. Havalimanına yolculuk yapmak isteyenle insanlar en kolay şekilde bilgi alabilmeli. Elindeki akıllı telefon ve mobil uygulamadan  araçların hangi saatte ve nereden hareket ettiğini   belkide bir  müddet sonra bu sistemi direk evden koltuk rezervasyonu yapan sisteme dönüştürmek. Şu anda yapmış olduğumuz bir ihale vardı  iptal olan. İptal ederken gerekçemiz kamu yararıydı. İki konuda kamu  yararı birincisi düşündüğümüz fiyatlara çıkmamıştı.  Sonra  755 milyona yine büyükşehir belediyesinin bir şirketi aldı. İkincisi büyükşehir olarak kamu yararı olarak baktığımız hizmetin kalitesini önemsiyoruz. O konuda daha  iyi bir  hizmet sunacak sistem adına yeniden ihaleye gittik” dedi.

YENİ HAVALİMANINA 18 NOKTADAN ULAŞIM SAĞLANACAK

Yılbaşına kadar 5 ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek olan havalimanı için 18 noktadan otobüsle ulaşım  sağlanacağını sözlerine ekleyen Başkan Uysal,”Beş ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek havalimanından yılbaşına kadar. Bu süre içerisinde bizim de 18 noktadan otobüslerimiz hazır bir şekilde hizmet verecek.  O araçları kullananlarda otobüsle yapacakları en konforlu  ulaşımı yapmış olacaklar. Hedefimiz bu. 3’üncü havalimanı dünyada 1!inci ise ona ulaşımda dünyada  birinci olacak diyebiliriz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:49
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