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Başkan Kavuş’a şampiyon sporculardan ziyaret

Para Halter Dünya Şampiyonasından üç madalya ile yurda dönen Meram Belediyesporlu halterciler Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:05
Başkan Kavuş’a şampiyon sporculardan ziyaret

Para Halter Dünya Şampiyonasından üç madalya ile yurda dönen Meram Belediyesporlu halterciler Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti.


Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonasına katılan Türkiye adına katılan Meram Belediyesporlu Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Besra Duman ve Yasemin Ceylan Baydar, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret etti.


Meram Belediye Başkanı Kavuş, şampiyonasında bir dünya birinciliği, iki dünya ikinciliği ve bir dünya dördüncülüğü ile yurda dönen sporcularını tebrik etti. Haltercilerin 2020 yılında Tokyo’da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’yi temsil edeceğini hatırlatan Başkan Kavuş, “Sporcularımızın yoğun çalışmalarının ve bizlerin verdiği desteğin karşılığının böyle madalyalarla alınmış olması hepimiz için mutluluk kaynağı oldu. Sporcularımızı ve antrenörlerini, başarılarından dolayı kutluyor, emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. İnsanın azmettiğinde neleri başarabileceğini, hatta tarihe ismini altın harflerle yazdırabileceğini bir kez daha gösterdiniz. Böylesi önemli başarılar alan sizlerin ve diğer sporcu gençlerimizin daima yanında olacağımızı herkesin bilmesini istiyorum” dedi.


Sporcular kendilerine verilen destekten dolayı Başkan Kavuş’a teşekkür ederek ziyaretin anısına fotoğraf çektirdi.


Şampiyonada Besra Duman 55 kiloda dünya birincisi, 73 kiloda Sibel Çam ve 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar dünya ikincisi, 45 kiloda Nazmiye Muratlı da dünya dördüncüsü oldu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:05
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